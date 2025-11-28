El vestuario de los Warriors salta por los aires y Stephen Curry da la puntilla con su tiempo de baja

Draymond Green y Jimmy Butler provocan un cisma en los Warriors tras las últimas derrotas, con críticas cruzadas, a las que se añade una lesión de Stephen Curry que le tendrá una semana de baja

Alta tensión en los Golden State Warriors. Tras el fichaje de Al Horford y la renovación de Jonathan Kuminga, aparte de la mayor integración de un Jimmy Butler que el pasado año llegó en febrero, este año parecían destinados a ser de nuevo serios aspirantes al anillo. Sin embargo, con algo más de un mes de competición y un cuarto de los partidos disputados (20), su balance es de 10 victorias y otras tantas derrotas, y marcha octavos en la Conferencia Oeste, fuera de la zona de 'play off'.

Se veía que el equipo no estaba en su mejor momento, pero no que viviera una tensión en el vestuario como la que ha salido a la luz y que, además, llega cuando su gran estrella, Stephen Curry, estará una semana ausente y se perderá al menos los tres próximos partidos.

Curry se marchó cojeando de su último partido con los Warriors y, aunque se temía algo peor, finalmente sólo tiene un golpe en el cuádriceps. Eso tiene solución con un descanso, aunque las bajas de Steph Curry hasta ahora se han saldado con un balance negativo (1-3). El problema mayor no es ese, sino la ruptura que hay ahora mismo en el vestuario y que amenaza con romper la armonía en la plantilla.

Todo se ha desatado después de la derrota ante los Portland Trail Blazers (123-127), en la que los Warriors se dejaron remontar 12 puntos al final y eso hizo estallar a los otros dos referentes del equipo: Draymond Green y Jimmy Butler.

Draymond Green 'dispara' contra todo

"Nuestra defensa es una mierda", señaló antes que nada un Green que cargó contra sus compañeros y contra el cuerpo técnico. "¿Cómo te sientes cuando juegas? Una decepción es una decepción. Es más grande que los números. La única manera de que el equipo funcione es asumiendo retos individuales. Ahora mismo, individualmente somos... Sé que a todos les gusta tergiversar las palabras y dije que individualmente somos p... horribles", afirmaba el polémico jugador, que también mira a Steve Kerr. "Y luego nuestras rotaciones son un desastre. No estoy ayudando mucho. Así que es un efecto dominó. El punto de ataque siempre debe ser excelente. Pero cuando te ganan, hay un punto de ataque. ¿Y luego qué pasa? Y ahora mismo somos un desastre en eso", avisó.

No acabó ahí la cosa, porque Jimmy Butler también repartió para los demás. "Gran parte de nuestro esfuerzo y de todo lo que hacemos lo dicta nuestro ataque. Cuando encestamos... ¡vaya! Lo celebramos... Cuando no, cuando el partido no nos sale bien, nos desanimamos. Dejamos que cada uno haga lo que quiera: tiros abiertos, entrar en la pintura, tiros libres...", criticaba el ex de los Miami Heat, quien, como Green, apelaba a la defensa: “Tienes que defender, todas esas cosas que decimos que vamos a hacer, que a veces hacemos, pero la mayoría del tiempo no", añadía enfadado.

Ante esto han encontrado la respuesta de algunos compañeros, molestos con las palabras de Green y Butler. "Creo que a todos nos importa, obviamente se ve un poco peor porque perdimos y, ya saben, hemos estado perdiendo", asegura Brandin Podziemski, que recuerda que es culpa de todos haber perdido cuatro de los cinco últimos encuentros. "Nadie nos va a sacar de esta mala racha perdedora en la que estamos. Así que tenemos que esforzarnos al máximo. Puede que no se vea bien, pero así es como se gana”, indica.

Una palabras, en las que señala a todos, incluidas las estrellas, que corrobora el novato Will Richard. "Si Steph está fuera, todos los demás tenemos que mejorar mucho nuestro juego para llenar ese vacío. Es un reto”, avisa.

Steve Kerr, técnico de los Warriors, no quiso echar leña al fuego y mandó un mensaje de unión y ánimo. "Creo que tenemos potencial para mucho más", sentenció.