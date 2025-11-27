Los campeones están casi KO y lesión de Stephen Curry que hace temblar a los Warriors

Sin Antetokounmpo, los Bucks caen fuera del 'play-in' y, además, quedan casi eliminados de la Copa NBA que ganaron el pasado año; Thunder, Rockets, Knicks o Suns siguen ganando

Movida madrugada en la NBA que ratifica a a los Thunder como mejor equipo de la Liga, complica la presencia en las rondas eliminatorias de la Copa a los actuales campeones, Milwaukee Bucks, y hace temblar a unos Warriors que vieron cómo los Houston Rockets les remontaban y cómo perdían por lesión a Stephen Curry.

Los Detroit Pistons caían ante unos Celtics en los que Hugo González fue ovacionado, los Grizzlies retomaron el camino de las victorias a costa de los Pelicans; y los Spurs, pese a seguir sin Wembanyama, volvieron a ganar y mantiene su posición como Top-5 en el Oeste.

Entre los protagonistas de la noche destacó un Brandon Ingram que llevó el delirio a Toronto con un tiro ganador en el último segundo, que hundió aún más a unos Indiana Pacers que se confirman como el peor equipo de la NBA.

Cade Cunningham, autor de 42 puntos, fue el máximo anotador de la jornada. La estrella de los Pistons sólo aflojó cuando Hugo González se le puso encima, pero su gran actuación no fue suficiente para que los de Detroit ganara. Sí sirvieron los 40 puntos de Shai Gilgeous-Alexander para que los Thunder siguieran invictos en casa (9-0) y lograran su decimoctava victoria en diecinueve partidos.

Jalen Brunson lidera la victoria de los Knicks

Los 33 puntos de Jalen Brunson llevaron a los Knicks al triunfo, aunque en este caso se vio muy bien acompañado por Josh Hart, autor de 22 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. El equipo de Nueva York se mantiene cuarto en el Este igualado con unos Miami Heat que le dieron un nuevo palo a los Milwaukee Bucks.

Los de Wisconsin siguen pagando la ausencia de Giannis Antetokounmpo y ven casi imposible poder revalidar la Copa NBA ganada el pasado año. Y, en la clasificación de la Conferencia Este, caen a la undécima posición, fuera de 'play-in' con 8 victorias y 11 derrotas. Ryan Rollins y Myles Turner, con 26 y 24 puntos respectivamente, lideraron a los Bucks, pero no fue suficiente para frenar a unos Heat con Herro (29 puntos) y Adebayo (17 puntos y 11 rebotes) como mejores hombres.

Los que, en 'silencio', siguen sumando y se meten de lleno en zona de 'play off' en el Oeste son unos Phoenix Suns que aprovecharon la depresión de los Sacramento Kings para derrotarles a domicilio (100-112). Mark Williams, con un doble doble de 21 puntos y 16 rebotes, fue el mejor de los Suns en una mala noche de Devin Booker, que se quedó en 19 puntos.

Resultados NBA hoy jueves 27 de noviembre

Boston Celtics 117-114 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 101-129 New York Knicks

Miami Heat 106-103 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 113-105 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 97-95 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 128-133 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 100-104 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 102-115 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 100-112 Phoenix Suns