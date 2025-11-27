Hugo González impacta en la NBA y anula a otra estrella en un triunfo sonado de los Celtics

El novato español de los Boston Celtics sigue aprendiendo en la NBA emparejándose con las principales estrellas; victoria con menos protagonismo de Santi Aldama

Si hace dos años hubiéramos tenido que hacer un vaticinio sobre un duelo entre los Boston Celtics y los Detroit Pistons, la apuesta habría sido clara entre el mejor y el peor equipo de la NBA. El pasado año se habría igualado todo con uno de los equipos revelación, pero seguirían ganando los Celtics de Tatum. En esta campaña, las tornas habrían cambiado...

Los Pinstos son el equipo de moda tras 13 victorias consecutivas y los Celtics siguen tratando de encontrarse en una campaña de transición sin su gran estrella y en la que han salido Porzingis y Jrue Holiday. Sin embargo, el equipo de Joe Mazzulla ha dado la sorpresa y esta madrugada ha vencido a los Pistons por 117-114, pese a los 42 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias de su estrella, Cade Cunningham.

El equipo de Massachusetts estuvo liderado por un Jaylen Brown que se marchó a los 33 puntos en 34 minutos y se vio acompañado por Derrick White, autor de 27, y por un buen partido de Payton Pritchard, que anotó 16. Precisamente, dos tiros libres anotados por este último confirmaron el triunfo a dos segundos del final.

El triunfo tuvo la participación habitual del español Hugo González, que sigue aprendiendo en la NBA con cuentagotas y suma entre 5 y 10 minutos en cada partido. Sus números (1 punto, 2 rebotes y 1 asistencia) no llamaron la atención, pero sí su actitud en el campo, pues fue el único capaz de parar a la máquina anotadora que fue Cunningham, con el que Mazzulla no dudó en emparejar. Se llevó una ovación del Garden, al que ya se ha ganado.

Santi Aldama lidera la segunda unidad de los Grizzlies

Quien también se llevaron una alegría fueron los Memphis Grizzlies de Santi Aldama, aunque éste, con la recuperación de Jalen Jackson Jr. vio cómo no sólo volvía al banquillo -algo que ya ocurrió el pasado martes ante los Nuggets-, sino también cómo el número de minutos descendía.

El ala-pívot canario volvió a liderar la segunda unidad y estuvo 24 puntos en pista, en los que anotó 14 puntos con buenos porcentajes (5 de 9 en tiros de campo y 2 de 3 en triples), a los que añadió 5 rebotes y 4 asistencias.

Sin embargo, la 'primera unidad', con un gran partido de Jackson, de Jaylen Wells y de Zach Edey funcionó a la perfección y dio menos opciones a la rotación. Los Grizzlies ganaron a los New Orleans Pelicans a domicilio pese a los 24 puntos de José Alvarado y a los 17 de Zion Wiliamson.