Luka Doncic la lía, deja claro quien reina en Los Angeles y deja un mensaje para los grandes favoritos: "Podemos ser muy peligrosos"

Los 43 puntos de Doncic, más la aportación de Reaves y LeBron James, fue suficiente para que los Lakers ganaran a los Clippers; sorpresa de los Wizards y paliza a los Sixers

Luka Doncic, con 43 puntos, nueve rebotes y trece asistencias, 14 de 28 en tiros de campo y siete de doce desde la línea de tres, lideró el triunfo de unos Lakers que vencieron en el 'derbi' angelino a los Clippers y sellaron de paso su billete para los cuartos de final de la Copa NBA, con un pleno de victorias. Esa puntuación le permite superar a Magic Johnson en el número de partidos con los Lakers de más de 40 puntos.

Doncic ya llevaba 24 puntos al final del primer cuarto y 32 puntos al descanso, pero dio protagonismo a sus compañeros, con el crecimiento de un LeBron James que se fue a los 25 puntos y de un Austin Reaves que consiguió 31, para certificar un triunfo coral (135-118) en unos últimos cuartos donde los Lakers fueron claramente superiores. Reaves anotó 18 de sus 31 puntos en el último cuarto y LeBron fue protagonista también a partir del descanso y, a sus puntos, seis rebotes y siete asistencias en 32 minutos.

Los Clippers aguantaron hasta el descanso gracias al gran despliegue de su quinteto titular, que acabó con dobles dígitos. Pese a tener un porcentaje de acierto superior al 50% en tiros de campo, poco pudieron hacer para contener a un conjunto superior. James Harden fue una vez más el máximo encestador de su equipo con 29 puntos, a los que sumó nueve asistencias. Y Kawhi Leonard aportó 19 puntos, los mismos que un Kris Dunn que fue expulsado por intentar golpear a Jaxson Hayes después de que el pívot le empujara. Fue la puntilla para unos Clippers que se estaban viendo claramente desbordados. Doncic se puso galito para defender a su amigo Hayes, pero finalmente no le cayó nada.

"Podemos ser muy peligrosos, pero tenemos que ir partido a partido", señalaba, a pie de pista, un Doncic que desde el regreso de LeBron ha podido

Washington Wizards 132-113 Atlanta Hawks

Por otro lado, los Wizards ganaron su segundo partido de la temporada con un CJ McCollum espectacular. El ex de los Pelicans anotó 46 puntos, con diez triples, y puso así fin a la racha de catorce derrotas consecutivas del conjunto de Washington.

McCollum se vio respaldado por un Alex Sarr que aportó un doble doble de 27 puntos y doce rebotes, y dio vida a su equipo de cara a sus opciones de meterse en la siguiente fase de la Copa NBA, ya que iguala a los Hawks con una victoria y dos derrotas.

Philadelphia 76ers 103-144 Orlando Magic

La otra sorpresa de la jornada fue el triunfo de los Orlando Magic en la pista de los Philadelphia 76ers, no tanto por el triunfo, sino por la contundencia del mismo. Anthony Black, que firmó 31 puntos, y Franz Wagner, autor de 21, lideraron el triunfo del equipo de la Florida, que desde la lesión de Banchero ha crecido muchísimo.

Los Sixers, sin Joel Embiid ni Paul George, no vivieron la mejor noche de un Tyrese Maxey que se quedó en 20 puntos y, pese a ello, fue el mejor en ataque del conjunto de Philadelphia. En la Copa, los Magic hacen pleno con tres triunfos en otros tantos partidos, mientras que los Sixers han perdido los tres que han jugado y ya no tiene opciones.