Stephen Curry y Joel Embiid, las dos caras de la moneda

Regreso estelar y esteril de Curry para los Warriors y reencuentro de un gran Joel Embiid en el triunfo de los Sixers en una jornada en la que Donovan Mitchell se fue a los 48 puntos

Regreso desigual de dos mitos de la NBA en una jornada marcada por las victorias visitantes, con un récord de los Pistons y 48 puntos decisivos de Donovan Mitchell para darle el triunfo a los Cavaliers ante el peor equipo de la NBA. Tras cinco partidos de ausencia regresó Stephen Curry para liderar a unos Warriors que perdieron ante los Timberwolves en el último minuto y medio. Muy diferente fue todo para otro mito al que las lesiones han disminuido en los últimos años. Joel Embiid cuajó el mejor partido desde su regreso, pero a diferencia de los de San Francisco, los Sixers sí lo aprovecharon y sacaron una victoria ante unos mejorados Indiana Pacers.

Curry asumió la responsabilidad de liderar a unos Warriors ante otro de los equipos destacados del Oeste. Sin embargo, sus 39 puntos (14 d 28 en tiros de campo) no fueron suficientes y su porcentaje desde la línea de tres (6 de 15) estuvo por debajo de lo que se espera de él. Los Wolves tuvieron la iniciativa durante gran parte del encuentro, pero los Warriors lograron equilibrarlo y llegaron con empate a 117 a minuto y medio del final. Ahí, dos buenos ataques consecutivos de los Wolves le dieron una ventaja de cinco puntos que ya no desaprovecharían.

Un palo para los de San Francisco, que tienen tantas victorias como derrotas (13-13) y que ven alejarse las plazas de 'play off' en el Oeste, que cierran ahora mismo, precisamente, los Minnesotta Timberwolves.

Joel Embiid vuelve a sonreír con los Sixers

Joel Embiid, por su parte, recordó por momentos al ala-pívot dominador que no hace ni dos años era imparable en la NBA. El camerunés cuajó su mejor partido de la temporada y acabó con 32 puntos en el triunfo de los Philadelphia 76ers (115-105) frente a los Pacers. Su 12 de 23 en tiros de campo podría afear esos números, pero eso se debió a sus intentos desde la línea de tres (2 de 8), porque en la pintura estuvo incontenible por momentos. A sus números realizadores añadió 9 rebotes y 3 asistencias.

El gran protagonista de la jornada, no obstante, fue un Donovan Mitchell que anotó 48 de los 130 puntos con los que los Cavaliers pudieron superar a unos buenos Wizards, a los que el 'descanso' ha venido bien, pero no tuvieron suficiente y acabaron cayendo por 126-130, consolidándose como el peor equipo del campeonato con tres victorias en 23 encuentros.

Los que tampoco paran de ganar son unos Pistons que igualaron un récord de la NBA por equilibrio anotador en su triunfo por 142-115 ante los Atlanta Hawks. El equipo de Detroit tuvo siete jugadores en doble dígitos y 12 con al menos siete puntos, con lo que igualaron un récord de la NBA que ostentaban los Milwaukee Bucks desde la temporada 2018-19 y los Spurs desde la 2021-22.

Los Bulls retomaron la senda de los triunfos con 26 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes de Josh Giddey; los Grizzlies no aprovechaban el regreso de Ja Morant y el liderazgo anotador de Santi Aldama y caían frente a los Utah Jazz en casa; mientras que los Dallas Mavericks, con la dupla Cooper Flagg-Anthony Davis a un buen nivel, sacaban un nuevo triunfo en casa ante los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

Resultados NBA hoy 13 de diciembre

Charlotte Hornets 126-129 Chicago Bulls

Detroit Pistons 142-115 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 115-105 Indiana Pacers

Washington Wizards 126-130 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 126-130 Utah Jazz

Dallas Mavericks 119-111 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 120-127 Minnesota Timberwolves