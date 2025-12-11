LeBron James estalla tras perder cuando le preguntan por las opciones de los Lakers: "No, no puedo hacer eso. No es mi mentalidad"

La estrella de Los Angeles Lakers reconoce lo dolorosa que ha sido la eliminación ante los Spurs en la Copa NBA, un equipo que ha sabido encontrar sus puntos débiles y explotarlos

La derrota de Los Angeles Lakers en los cuartos de final de la Copa NBA puede traer consecuencias. No sólo por la contundencia de la misma o por lo doloroso que es decir adiós al primer título de la temporada cuando sólo se está a dos pasos del mismo. El verdadero problema son las dudas que puede crear en el equipo angelino de cara a sus opciones de este año.

La dura derrota llega justo después de que el agente de LeBron James, Rich Paul, dijera públicamente que no ve equipo en los Lakers para hacer mucho en 'play off' y que le ocurrirá algo similar a lo del pasado año. Unos Spurs sin Wembanyama lograban neutralizar con un juego rápido y coral, y con un mayor fondo de armario, a unos Lakers que acortaron la rotación conforme a otros partidos, como ya ocurriera ante los Wolves en 'play off'. Y el resultado fue el mismo.

"No creo que los Lakers sean candidatos. No creo que sean lo suficientemente buenos como para llegar a las finales de la Conferencia Oeste. Su estilo de juego es fácil de defender en playoffs. Su estilo de juego va a ser muy fácil de defender una vez lleguen los playoffs. No creo que realmente tengan lo suficiente para competir desde esa perspectiva en este momento", señalaba Paul en el podcast de Max Kellerman. "Al llegar a los play offs, como vimos el año pasado, se enfrentaron a problemas de físico y altura. Tuvieron dificultades. Si lo analizamos ahora, físico, altura, tiro, velocidad... ¿Pueden los Lakers jugar rápido? No lo creo", añadía.

Las palabras del agente de LeBron resuenan tras su derrota

Las críticas no podían ser más inoportunas y tal vez por ello el propio LeBron James ha sido cuestionado por las posibilidades de los Lakers. El de Akrom intentó morderse la lengua, pero no pudo evitar exteriorizar su enfado: "Es diciembre. ¿Y estás hablando de los play offs? No, no puedo hacer eso. No es mi mentalidad. No puedo pensar en lo que podemos hacer en los play offs en diciembre", advertía.

“Lo que puedo decir ahora es que los hábitos que construimos cada mes durante la temporada regular son lo que nos permitirá, si estamos en posición de entrar al play offs, llegar listos. Pero hablar del daño que vamos a hacer en postemporada en diciembre... Eso es correcto para los dioses del baloncesto. No para mí”, afirmaba LeBron.

Sin embargo, James no puede esconder que los Lakers tienen un problema que deben solucionar si quieren hacer algo más que realizar una buena temporada regular y dejar un buen balance, como el que tienen ahora. "Tenemos que estar en la misma línea los cinco que estemos en cancha", señalaba un LeBron que incide sobre todo en lo mucho que sufrieron ante un equipo tan versátil como fueron los Spurs, con muchos exteriores, más de un base y en el que corrían mucho más que los californianos. "El equipo no puede ceder tantos puntos de transición. Hay que mejorar la contención cuando el rival tiene el balón. (…) Ellos son un equipo único. Tienen seis o siete tipos que literalmente pueden dejarte atrás con el bote. Súper rápidos, súper ágiles... algunos más fuertes, otros mejores manejadores. Es un equipo muy particular y nos superaron”, añadía la estrella de los Lakers.