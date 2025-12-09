San Antonio sobrevive a la locura de Derik Queen

El alero de New Orleans Pelicans destapa el tarro de las esencias con una combinación estadística jamás vista en un novato

La NBA tiene estas cosas. Llega una jornada que parece intrascendente, en la que las grandes estrellas de la Liga descansas y 'de la nada' te aparece un Derik Queen que se marca un partido histórico en su año de novato. No exageramos, el jugador de los Pelicans ha firmado un triple-doble que le sitúa a la altura de algunos de los mejores de la competición estadounidense; eso sí, no sirvió para ganar a San Antonio Spurs (132-135).

El número 13 del draft de 2025 se fue hasta los 33 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 4 tapones para convertirse en el primer rookie de la historia que firma un triple-doble de al menos 30 puntos y 4 tapones; eso sí, hay que tener en cuenta que los bloqueos no se cuentan estadísticamente hasta la campaña 1973-74.

Y hay más. Por otro lado, es únicamente el quinto jugador que consigue un triple-doble con al menos 30 puntos antes de cumplir 21 años. ¿Los otros cuatro? LeBron James, Luka Doncic, De'Aaron Fox y Victor Wembanyama. Ahí es nada...

Más récords de Derik Queen

Lo cierto es que los datos que rodean a su actuación son asombrosos. Desde el año 2000 solo Nikola Jokic y el ya mencionado LeBron firmando unos números similares. Y por último, es el primer pívot novato en la historia de la NBA con un triple-doble de 30 puntos. A disfrutar.

¿Quiere decir todo lo dicho que será una estrella de la NBA? No, pero sí que tiene cualidades para hacer carrera entre los mejores del mundo. Son muchos los jugadores que tienen un gran día en la liga estadounidense, pero un gran número se queda en eso, en un destello y viaje momentáneos al olimpo del baloncesto. En todo caso, toca estar atentos a su progresión, ya que en la franquicia de Luisiana debe tener espacio para desarrollarse.

Phoenix acaba con la racha de Minnesota

Resultado sorprendente el que se dio en Minneapolis. Sí, cambiamos de tema de manera radical para destacar que los Phoenix Suns se plantaron en cancha de los Timberwolves sin Devin Booker y pusieron fin a una racha de cinco triunfos consecutivos de los locales por 105-108.

Para conseguir tal hazaña contaron una noche más con una excelente actuación a nivel defensivo, y es que no en vano son el cuarto equipo que menos puntos permite por noche en la Conferencia Oeste. Ni los 40 tantos de Anthony Edwards pudieron con el juego coral de los de Arizona.

Indiana progresa adecuadamente

En una madrugada con tan solo tres partidos NBA también pudimos ver a los Indiana Pacers dar un nuevo paso para recuperar el pulso a la competición. ¿Cómo lo hicieron? Venciendo a unos tristes Sacramento Kings (116-105) en los que Russell Westbrook firmó un triple-doble de 24 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias. Por parte de los de Indianapolis el mejor fue Andrew Nembhard con 28 puntos y 13 asistencias.