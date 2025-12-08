Hugo González y su papel en Boston Celtics: "Quieren que juegue como si llevase muchos años en la NBA"

El joven jugador español está completando un interesante temporada de novato con los verdes, equipo que con Joe Mazzulla en el baquillo está confiando enormemente en el madrileño

No es quizás un gran talento como los que ha dado el baloncesto español en el pasado, pero a determinación y convencimiento no le gana nadie. Hugo González está viviendo su primer año en la NBA como miembro de los Boston Celtics y lo cierto es que ha caído de pie. En una organización en la que el esfuerzo no se negocia, el joven madrileño se ha ganado a entrenadores, compañeros y aficionados a base de convertir cada segundo en una batalla de la que no contempla salir perdedor. Sí, el orgullo verde parece correr por su venas y lo hace además arropado por un grupo de personas que están haciendo su adaptación sea "muy fácil".

Hablamos de un chico que llegó al profesionalismo con tan solo 16 años, cuando debutó en la Liga ACB con el Real Madrid, y que este pasado mes de junio fue seleccionado por los Celtics en el draft. Atendiendo a EFE habla del enorme trabajo que hacen los de Massachusetts para que sus nuevos jugadores se sientan realmente cómodos y pueda dar su mejor versión a partir de ahí.

"Hay un núcleo de personas que desinteresadamente intentan ayudar a cualquier jugador nuevo, sea o no sea novato como yo. Y luego también un 'staff' que ayuda mucho en cualquier cosa que necesite. Siempre digo que en cada puesto hay tres personas. Es muy fácil trabajar con ellos, y está siendo muy fácil gracias a ellos", afirma.

Hugo González ha hecho suya esa norma no escrita que dice que "siempre hay que estar preparado". Anoche, en cancha de Toronto Raptors, dispuso de poco más de dos minutos en pista, pero aportó cinco puntos, incluido un triple. Tiene claro que tal y como repiten en The Beard, "cada segundo cuenta".

Su familia, un pilar fundamental

Más allá del trabajo realizado por la franquicia de la Conferencia Este, Hugo admite que el hecho de tener en Boston a parte de su familia le está aportando mucho para mantener el equilibrio entre las dos facetas de la vida.

"Creo que siempre está bien separar la persona que eres fuera del jugador que eres dentro y, evidentemente, si tienes un equilibrio, pues llegas a un punto que eres lo mejor como persona y como jugador. Yo creo que todo es encontrar ese equilibrio, que por suerte lo tengo gracias a mi familia, que está conmigo, y a múltiples visitas que recibo, gracias a Dios, en muchas partes de la temporada, que me ayudan a sentirme como en casa", explica.

Las expectativas en Boston

En los Celtics no existe eso de años en blanco o de reconstrucción. Pese a tener a su máxima estrella lesionada –un Jayson Tatum que espera volver antes de concluya el anterior curso–, en la actualidad suman cinco triunfos consecutivos para ocupar la tercera posición de la Conferencia Este. El español admite que siente esa exigencia día a día.

"Creo que lo que esperan de mí es que juegue como una persona que lleva muchos años en la liga aunque no sea sí. Ayudar al equipo y aportar todo lo que pueda, en cualquier sentido. Y luego fuera de la pista no es intentar ayudar al equipo, es simplemente ser como soy. Y si estoy de buen humor, como casi siempre, pues intento que todo el mundo esté también", finaliza.