Sin Stephen Curry, sin Jimmy Butler, sin Green... los Warriors dan la gran sorpresa en la NBA

El triunfo de los Warriors en Cleveland fue la sorpresa de una jornada en la NBA que ha vivido un nuevo triunfo de los Nets de Jordi Fernández, el hundimiento de los Bucks sin Antetokounmpo o el renacer de Anthony Davis para doblegar a Kevin Durant

Los Bucks se hunden sin Giannis Antetokounmpo, los Warriors reviven sin Curry, Jordi Fernández sigue ganando con sus Nets, Zach Lavine relanza a los Sacramento Kings... La jornada en la NBA tuvo de todo. Desde sorpresas como la victoria de Warriors en Cleveland ante los Cavaliers a reacciones fulgurantes como la de Anthony Davis -2 puntos la noche anterior- para que los Mavericks derrotaran a los Rockets de Kevin Durant.

La mayor hazaña, no obstante, podría ser la victoria del Golden State Warrriors. Sin Stephen Curry, sin Jimmy Butler, sin Dreymond Green, en un mal día de Jonathan Kuminga... ganaron con un juego coral, en el que todos aportaron y sólo Pat Spencer (19 puntos) superó la quincena de anotaciones. Con sacrificio y defensa demostraron a las estrellas, tan críticas hace una semana, que el equipo es más importante. Los 29 puntos de Donovan Mitchell para los Cavaliers no fueron suficientes.

El protagonista anotador de la noche fue Zach LaVine, principal promotor de la sexta victoria de la temporada de los Sacramento Kings en otra de las sorpresas de la noche, ya que lo hizo de forma cómoda y en el terrero de los Miami Heat, donde éstos sólo habían perdido dos encuentros.

Los Nets de Jordi Fernández siguen creciendo

El otro gran nombre desde el punto de vista individual fue Michael Porter Jr. El jugador franquicia de los Brooklyn Nets se ha destapado en los últimos partidos y ha ayudado a que los de Jordi Fernández ganen su sexto partido, tercero de los cuatro últimos encuentros. Porter se fue a los 35 puntos y 9 rebotes en un encuentro en el que el equipo local no pasó apuros ante los Pelicans.

Cade Cunningham, con 23 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias, mantuvo la buena racha como local de los Pistons y aprovechó la ausencia de Giannis Antetokounmpo para hundir un poco más a los Milwaukee Bucks.

También se siguen hundiendo unos Clippers a los que no salvan ni los 34 puntos y 6 asistencias de James Harden. Los Timberwolves, no obstante, tuvieron que remontar en los dos últimos cuartos tras estar por debajo al descanso de 14 puntos.

En el partido que cerró la jornada, los Dallas Mavericks retomaron el camino de los triunfos con una gran actuación de Anthony Davis (29 puntos y 8 rebotes) un día después de haber vivido una de las noches más negras de toda su carrera. Triunfo importante en el duelo texano ante los Rockets de un Kevin Durant que fue el máximo encestador de su equipo (27 puntos), pero que echó mucho de menos al ausente Alperen Sengun.

Resultados NBA hoy 7 de diciembre

Brooklyn Nets 119-101 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 116-131 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 94-99 Golden State Warriors

Detroit Pistons 124-112 Milwaukee Bucks

Miami Heat 111-127 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 109-106 LA Clippers

Dallas Mavericks 122-109 Houston Rockets