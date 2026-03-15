Luka Doncic deja contra las cuerdas a Nikola Jokic

El genio esloveno se luce en el choque contra los Nuggets con un triple-doble en el que incluye como guinda la canasta ganadora del partido

La NBA de hoy no es la misma que hace dos o tres semanas. Los Lakers, equipo que parecía condenado a llegar a playoffs sin demasiadas aspiraciones, ha hecho clic de la mano de Luka Doncic para enlazar ahora cinco victorias consecutivas, la última golpeando en el último segundo a un Nikola Jokic que ahora queda contra las cuerdas. Sí, es la gran noticia de una noche en la mejor liga de baloncesto del mundo en la que además hemos visto caer lesionado a Kawhi Leonard. ¡Vamos al lío!

Lejos de ese equipo repleto de dudas que contemplábamos hace tiempo, los de oro y púrpura viven en el presente convencidos de que pueden, de que existe una posibilidad real de ser los mejores y proclamarse campeones de la NBA en junio. Esa es la sensación que desprenden con el mejor Doncic de la temporada, uno que esta pasada madrugada ha firmado un triple-doble de 30 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Con el esloveno a pleno rendimiento, Austin Reaves alcanzando ya los 5.000 puntos en su carrera y LeBron James acoplándose de manera espectacular a un funcionamiento colectivo que está ahora entre los mejores de la Liga, los angelinos han ido firmando victorias de prestigio contra Knicks, Timberwolves y ahora Nuggets para subrayar su condición de élite en la competición.

Luka Doncic da la puntilla

Respecto al choque contra los de Colorado, lo cierto es que por momentos parecieron tenerlo perdido; tanto es así que a cinco segundos del final necesitaron una genialidad de Reaves –tiro libre dentro, tiro libre fallado, rebote propio y canasta– para forzar la prórroga. Ya en el tiempo extra, Luka cerró el partido con una canasta a falta de cinco décimas.

La derrota deja a Jokic en una situación muy complicada. Acabar entre los cuatro primeros se le ha puesto más que crudo a los Nuggets, pero es que incluso hablamos de que tienen solo partido y medio de renta para ser sextos. Han perdido tres de sus últimos cinco partidos y necesitan reaccionar a la voz de ya.

Contratiempo para Kawhi Leonard

Tal cual suena. En la que estaba siendo su mejor temporada en años, y con unos Clippers que iban lanzados, ahora Kawhi Leonard deberá parar un tiempo tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo.

En todo caso, perder ahora a su estrella no influye demasiado en el futuro de los angelinos, ya que estarán seguro en el play-in y para ese momento ya deberían tener de vuelta al dos veces ganador de la NBA.

Resultados de la noche en la NBA

Philadelphia 76ers 104-97 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 122 – 99 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 115-102 Charlotte Hornets

Boston Celtics 111-100 Washington Wizards

Miami Heat 117-121 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 127-125 Denver Nuggets

LA Clippers 109-118 Sacramento Kings