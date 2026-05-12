Los Lakers dicen adiós, LeBron James afronta su nuevo futuro y Harden consigue dos vidas extras más

Los Oklahoma City Thunder sentenciaron con un 4-0 las semifinales del Oeste y despidieron a un cuadro angelino que ha echado en falta a Luka Doncic. Ahora se abre el debate de LeBron James, quien pasa a ser agente libre

Los Oklahoma City Thunder sentenciaron este lunes con un 4-0 las semifinales del Oeste contra Los Ángeles Lakers con una victoria por 115-110 en la Crypto.com Arena que puso fin a la temporada de los angelinos y abrió el debate sobre el futuro de LeBron James.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, siguen perfectos en esta postemporada y, tras arrollar 4-0 a los Phoenix Suns, volvieron a liquidar por la vía rápida a unos Lakers que echaron de menos a Luka Doncic. El esloveno se perdió todos los 'playoffs' de su equipo por una lesión en los isquiotibiales y tuvo que ver desde el banquillo la derrota que puso fin a la temporada de los Lakers.

Los Lakers pelearon hasta el final, pero pagaron un parcial final de 18-28 con la derrota. LeBron James, que a sus 41 años será agente libre al acabar la temporada, firmó un doble doble de 24 puntos y doce rebotes, pendientes de conocer su futuro.

Los Lakers tuvieron un buen comienzo de partido, pero sufrieron un parcial de 14-0 al comienzo del segundo cuarto que permitió a los Thunder tomar doce puntos de ventaja en el 38-26. Se abrió entonces una intensa pelea, con ambas franquicias intercambiando parciales y brillando por efectividad.

Ambos equipos tuvieron un espectacular ritmo anotador. Ajay Mitchell y Gilgeous Alexander sostuvieron ofensivamente a OKC, LeBron y Hachimura, con una jugada de cuatro puntos incluida, alimentaron las esperanzas de los Lakers.

Los angelinos estuvieron arriba 110-109 con menos de un minuto por jugar, pero OKC, con un mate de Holmgren y libres de 'SGA', logró recuperar la ventaja y sentenciar su pase de ronda con un 4-0. Los defensores del título esperan a uno entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves en las finales del Oeste.

JJ Redick se pronuncia sobre el futuro de LeBron James

JJ Redick, técnico de Los Lakers, aseguró este lunes que todavía no ha pensado en el futuro de LeBron James, que acaba este año su contrato de 104 millones con la franquicia angelina, después de la derrota sufrida contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a la campaña de los de púrpura y oro.

"Ni lo pensé y veremos en la 'offseason', que será en los próximos dos meses. Queremos ganar un campeonato y no somos lo suficientemente buenos ahora. Para eso servirán los próximos dos meses", dijo Redick en la rueda de prensa posterior al partido perdido 115-110 por los Lakers en la Crypto.com Arena que cerró 4-0 las semifinales del Oeste.

Cavaliers 112-103 Pistons

Con 39 puntos solo en la segunda mitad y 43 en total, Donovan Mitchell lideró este lunes el triunfo de los Cleveland Cavaliers por 112-103 sobre los Detroit Pistons, un resultado con el que igualaron 2-2 su serie de semifinales en el Este.Regresó desatado de vestuarios: anotó 16 puntos durante el parcial de 23-0 con el que los Cavaliers abrieron la segunda mitad, firmó 21 en el tercer cuarto y acabó con 39 puntos tras el descanso, un récord en un partido de 'playoff' de la NBA.Los Pistons pasaron de verse cerca del 3-0 en el tramo final del tercer partido a regresar a Detroit con la serie empatada 2-2 y un sabor agridulce de cara al quinto encuentro, que se disputará este próximo miércoles.

Los Pistons se fueron al descanso con buenas sensaciones, pero al regreso se encontraron con una auténtica estampida, unos Cavaliers que galoparon con un Donovan Mitchell que fue otro. El parcial de 23-0 con el que los Cavaliers empezaron el segundo tiempo creó un margen suficiente para ganar el partido, pero los Pistons no dejaron de luchar hasta el último segundo.

Kenny Atkinson pidió tiempo muerto al no ver clara la victoria. Tras una pérdida y una canasta de los Pistons, solicitó un segundo tiempo muerto a 50 segundos del final para que sus titulares, que ya descansaban en el banquillo, sellaron el partido.James Harden contribuyó con 24 puntos y 11 rebotes al triunfo de los Cavaliers y Evan Mobley aportó otros 17 puntos.