Wembanyama mete en un lío a los Spurs y los Knicks van firmes a por el anillo

El equipo de New York ha cerrado su serie contra los Sixers con un incontestable 4-0 para presentar su candidatura al título. El pívot francés fue expulsado y su equipo le acabó echando en falta

Con una incontestable prueba de fuerza, los New York Knicks sentenciaron este domingo las semifinales del Este con un 144-114 en el campo de los Philadelphia 76ers, cerraron la serie por 4-0 y presentaron su candidatura al anillo.

Tras eliminar a los Atlanta Hawks en seis partidos, los Knicks dominaron a unos Sixers que fueron capaces de imponerse a los Boston Celtics en la primera ronda.

El equipo de Mike Brown llega al momento clave de la temporada en su mejor momento y espera a uno entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers, serie que ve a los primeros arriba 2-1.

El máximo anotador del partido

Miles McBride fue el máximo anotador de los Knicks con 25 puntos y siete triples, Jalen Brunson metió 22, el dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 17 puntos y diez asistencias, Josh Hart sumó 17 puntos, mientras que Mikal Bridges contribuyó con doce.

Los 76ers se despidieron de la temporada con una humillación en casa. Su máximo anotador fue Joel Embiid, con 24 puntos, y Tyrese Maxey no pasó de los 17 puntos, con seis de 16 en tiros y uno de siete desde el arco.

No hubo minutos para el veterano Kyle Lowry, campeón NBA en 2019 con los Toronto Raptors, que a sus 40 años podría oficializar su adiós al baloncesto.

El equipo de Mike Brown alcanzó un 72 % de acierto en tiros de campo y mandaba 122-83 al comienzo del cuarto período, en una Xfinity Mobile Arena en la que solo se escuchaban los cánticos de los aficionados neoyorquinos desplazados a la cercana Philadelphia. Ningún titular de los Knicks saltó a la pista en el cuarto período, cuando los suplentes se encargaron de llevar el partido a la línea de meta.

Wolves 114-109 Spurs

El codazo a Naz Reid que Victor Wembanyama pagó con la expulsión le salió caro este domingo a los San Antonio Spurs, que perdieron 114-109 en el campo de los Minnesota Timberwolves y están ahora empatados 2-2 en las semifinales del Oeste de la NBA.

El pívot francés fue expulsado por falta flagrante de tipo 2 por dar un violento y peligroso codazo en el cuello a Naz Reid con 8.39 por jugar en el segundo período. En el momento de la acción, llevaba cuatro puntos y cuatro rebotes.

Sin él, Stephon Castle y Dylan Harper sostuvieron a los Spurs hasta el cuarto período, en el que Anthony Edwards llevó de la mano a los Wolves, con 16 de sus 36 puntos, para firmar una gran remontada.

Su actuación fue fundamental para rescatar a los Wolves ante unos Spurs en los que De'Aaron Fox y Dylan Harper anotaron 24 puntos cada uno y Stephon Castle aportó 20, seis rebotes y cuatro asistencias.

Los últimos minutos fueron de máxima intensidad. Los Wolves se escaparon hasta el 107-101 con 1.50 por jugar, pero los Spurs se aferraron al encuentro. Rudy Gobert y Naz Reid impusieron su físico en la pintura y contribuyeron en los quince rebotes ofensivos que aseguraron a su equipo valiosos puntos de segunda oportunidad.

En el último minuto, los Spurs recortaron hasta los tres puntos y estuvieron a punto de forzar una recuperación que podía entregarles el último tiro.

La feroz defensa de los texanos obligó a los Spurs a lanzar el balón directamente en la mitad de campo ofensiva, donde Ayo Dosunmu consiguió una recepción más de NFL que de NBA, con la ayuda de una pierna, y evitó una pérdida de posesión gravísima.

Los Spurs tuvieron que cometer una falta y Dosunmu sentenció el partido desde la línea de libres para subir el 2-2 en una serie que ve a los Wolves de nuevo con viento a favor.