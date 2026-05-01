Nikola Jokic dice adiós en medio de la bacanal de los Knicks

El pívot serbio sucumbe de manera estrepitosa en cancha de los Minnesota Timberwolves para cerrar unos desastrosos playoffs con sus Denver Nuggets, ya eliminados

¡Madrugada de noticiones en los playoffs de la NBA! Nikola Jokic y sus Denver Nuggets ya están eliminados, los New York Knicks se han clasificado firmando un histórico triunfo por 51 puntos en cancha de los Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers confirma su gran momento dominando a los Boston Celtics para forzar el séptimo partido en la eliminatoria. ¡Vamos al lío!

Mientras los New York Knicks hacían añicos a los Atlanta Hawks, en Minneapolis se vivía otra tragedia, la de unos Denver Nuggets que ni siquiera han sido capaces de aprovechar la baja de la gran estrella de su rival, Anthony Edwards, para pasar al menos a segunda ronda al caer por 110-98. Sí, cualquier adjetivo alrededor de la palabra debacle nos sirve para señalar lo que ha sido un final de campaña para olvidar y que el propio Jokic explica con estas palabras: "Si estuviésemos en Serbia ya estaríamos todos despedidos".

No exagera ni un ápice el tres veces MVP de la NBA. Si bien su rendimiento individual ha sido óptimo –25,8 puntos, 13,2 rebotes y 9,5 asistencias de promedio–, el equipo ha terminado por ser un desastre. Gran ejemplo de lo que decimos es haberse quedado en tres partidos de seis por debajo de los 100 puntos y ver a Jamal Murray en sexto encuentro penar con un 4 de 17 en tiros de campo.

Lo que no se puede obviar en caso alguno es el mérito de los Wolves. Ya en campañas anteriores fueron la criptonita de los Nuggets y en esta ocasión repiten hazaña con doble dificultad al no contar con su mejor hombre. La cuestión es que ellos sí se sustentan en un grupo resolutivo falte quién falte; tanto es así que Jaden McDaniels, un buen secundario, ha clavado esta última madrugada hasta 32 puntos a los de Colorado. Minnesota es mejor equipo. No hay más.

Festín de los Knicks para pasar de ronda

Si por un momento pareció que los Atlanta Hawks podían, los New York Knicks se han encargado de despertarles del sueño del modo más tremendo posible. ¿Pruebas? Mediado el segundo cuarto del sexto partido ganaban por 50 puntos (22-72).

Ha sido una paliza si precedentes, batiendo el récord de diferencia de puntos al descanso en un partido de playoffs, y dejando claro que los de la Gran Manzana van a por todo para cumplir su misión, llegar a las Finales de la NBA. Por el camino, 29 puntos de OG Anunoby y 24 de Mikal Bridges.

Philadelphia activas las alarmas en Boston

Los Celtics se las prometían felices tras ponerse 3-1 arriba en la eliminatoria, pero tal confianza ha saltado por los aires al sufrir dos derrotas consecutivas (y contundentes) ante unos Philadelphia 76ers que han ganado esta pasada madrugada por 106-93 para forzar el Game 7 en el Garden.

A los Sixers les ha sentado genial recuperar a Joel Embiid y más aún contar con un Paul George a gran nivel que anoche se fue a los 23 puntos. Y claro, además tienen a Tyrese Maxey... Los Celtics están en un serio problema.