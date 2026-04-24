Problemón para los Knicks, frenazo a los Cavaliers y ventaja para Wolves

Por el momento y tras tres partidos disputados, nadie ha conseguido el pleno de victorias en este 'playoff'. El factor cancha empieza a ser decisivo para muchos

Esta vez Harden no pudo llevar a los Cavs a la victoria.IMAGO

Los Minnesota Timberwolves se hicieron fuertes esta madrugada en el Target Center de Minneapolis y doblegaron por 113-96 a los Denver Nuggets para tomar ventaja 2-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA.

Fue una prueba de fuerza grupal de los Wolves, tanto a nivel ofensivo, con Ayo Dosunmu liderando con 25 puntos a seis jugadores con dobles dígitos, como a nivel defensivo, con los Nuggets que no pasaron de un modesto 34.1 % de acierto en tiros de campo, su peor marca del año.

Tras perder el primer partido de la serie en Denver, Minnesota igualó con un trascendental triunfo a domicilio en el segundo duelo e impuso su ley en casa con gran autoridad.

Dosunmu firmó 25 puntos y nueve asistencias, con diez de quince en tiros de campo pese a fallar sus tres intentos de tres puntos. Jaden McDaniels selló el tercer doble doble de su carrera en los 'playoffs' con 20 puntos y diez rebotes, y no fue necesaria la mejor actuación de Anthony Edwards, que aportó 17 puntos con seis de quince en tiros.

El francés Rudy Gobert lideró defensivamente a los Wolves. Sumó diez puntos, doce rebotes y tres tapones e hizo una labor clave para contener al serbio Nikola Jokic. El triple MVP acabó el partido con 27 puntos, quince rebotes y tres asistencias, pero no pasó de un siete de 26 en tiros de campo y de un dos de diez desde el arco.

Los Raptors frenan a los Cavaliers en seco

Los Raptors se impusieron en la noche del jueves con claridad a los Cavaliers en Toronto por 126-104, y se colocaron a un partido de igualar la serie de los playoffs, con un juego agresivo en defensa y ataque en el que destacaron los locales Scottie Barnes y RJ Barrett, con 33 puntos cada uno.

Barnes, encargado de defender a James Harden, terminó la noche con un doble-doble de 33 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes. Es el primer jugador en la historia del equipo canadiense que logra más de 30 puntos, más de 10 asistencias y cinco o más rebotes en un partido de playoffs.

En los Cavaliers, James Harden fue el máximo anotador, con 17 puntos, mientras que Donovan Mitchell se quedó en 15, los mismos que Evan Mobley y Max Strus.

Con el partido del jueves, los Cavaliers siguen por delante por 2-1. El próximo partido se disputará también en Toronto el domingo 26 de abril.

Un problemón para los Knicks

Tras dar un golpe en la mesa en el segundo partido en el Madison Square Garden, los Atlanta Hawks triunfaron por 109-108 en casa contra los New York Knicks y tomaron ventaja 2-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA.

Fue una victoria tan sufrida como importante para los Hawks, que llegaron a tener 18 puntos de ventaja y que fueron remontados en el último período, antes de que una canasta en suspensión de CJ McCollum y una feroz defensa en la última posesión de los Knicks sentenciara el resultado para los locales.

McCollum, que fue protagonista en la victoria del Madison Square Garden con 32 puntos, firmó 23 enteros y cinco rebotes en el tercer encuentro y volvió a ser decisivo. Le apoyaron un Jalen Johnson de 24 puntos, diez rebotes y ocho asistencias y Jonathan Kuminga, con 21 puntos saliendo del banquillo.

Jalen Brunson, la referencia ofensiva de los Knicks en esta serie, con 28 puntos en el primer partido y 29 en el segundo, firmó la jugada de tres puntos que, con 1.03 minutos por jugar, subió el 108-105 a favor de los neoyorquinos.

Johnson recortó con el 107-108 y la defensa de Atlanta logró recuperar la posesión para entregar a CJ McCollum el balón decisivo. El veterano, incorporado por los Hawks en enero, conectó un gran tiro en suspensión ante la defensa de Josh Hart y completó la remontada.

En la última posesión, Brunson se topó con la defensa de Atlanta, que forzó la decimoquinta perdida de balón de New York (pagadas con 18 puntos).

Con esta derrota, los Knicks, que tuvieron la tercera mejor marca en el Este este año, se encuentran contra las cuerdas con el cuarto partido de la serie fijado de nuevo en Atlanta este sábado