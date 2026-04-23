Los Pistons dan un golpe en su serie y los Thunder toman carrerilla

Lo de Detroit igualan la eliminatoria con una gran victoria liderada por Cade Cunningham, mientras que los de Oklahoma ya dominan su serie 2-0

Los Detroit Pistons derrotaron este miércoles a los Orlando Magic por 98-83 con un demoledor parcial de 30-3 al inicio de la segunda mitad e igualaron 1-1 su serie de primera ronda del Este.

La victoria fue la primera de los Pistons en 'playoffs' en Detroit desde 2008, casi 18 años después de aquel partido ante los Boston Celtics en las Finales del Este, al que sucedieron once derrotas en una larga travesía del desierto hasta el día de hoy.

Pistons y Magic plantearon un partido ultradefensivo, en el que ambos equipos atacaron cada balón con una presión asfixiante, sin tiros fáciles, con tapones, robos y constantes pérdidas.

El resultado al descanso era de empate a 46, con los nervios a flor de piel en Detroit, que no podía permitirse otra derrota antes de viajar a Orlando para los próximos dos partidos de la eliminatoria. Los Pistons han perdido el factor cancha, pero se aseguraron que la serie volverá a Detroit, al menos, para un quinto partido.

Hasta que apareció Cade Cunningham

Todo cambió tras el descanso. Los Pistons subieron un punto su agresividad para firmar un demoledor parcial de 30-3 con el que sentenciaron el partido en apenas seis minutos. Los Pistons se llevaron el cuarto 38-16, pero eso no impidió que los dos equipos mantuviesen su dureza hasta el final, con los jugadores citándose para los próximos partidos en Orlando.

Cade Cunningham lideró una noche más a los Pistons con 27 puntos y 11 asistencias, mientras que Tobias Harris firmó 16 puntos y 11 rebotes. Para los Magic, Jalen Suggs firmó 19 puntos, Paolo Banchero 18 y Desmond Bane y Franz Wagner 12 cada uno. En líneas generales, Orlando estuvo muy desacertado de cara al aro, con un 32,5 % en tiros de campo y un 25 % en triples. Pistons y Magic jugarán el tercer partido de la serie el sábado en Orlando.

Los Thunder ponen el 2-0 con 37 puntos de Gilgeous-Alexander

Los Oklahoma City Thunder se impusieron este miércoles a los Phoenix Suns por 120-107, con 37 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, y se adelantaron 2-0 en la serie de primera ronda tras resistir a un amago de remontada del equipo de Arizona, con 30 puntos de Dillon Brooks.

Fue una victoria más sufrida que la del partido inaugural, en el que los Thunder barrieron a los Suns por 119-84. La eliminatoria se traslada ahora a Arizona para los dos próximos partidos -sábado y lunes-, que podrían ser los últimos si los Thunder mantienen el ritmo.

Los Suns aguantaron gran parte del primer tiempo en Oklahoma City: el primer cuarto terminó con un 30-29 con un Dillon Brooks muy intenso en defensa, pero a medida que se acercaba el descanso comenzaron a aparecer grietas en la resistencia.

Al descanso el dominio ya era claro

Los Thunder se llevaron el tercer cuarto por 15 puntos (35-20), lo que llevó a Mark Daigneault a dar el partido por ganado y sentar a Shai Gilgeous-Alexander, pensando ya en el viaje a Phoenix.

No contaba con que Dillon Brooks y Devin Booker aún tenían algo que decir. Con un parcial de 10-23, los Suns se colocaron a 10 puntos (110-100) a falta de poco menos de cuatro minutos, lo que provocó la vuelta a pista de Gilgeous-Alexander.

La reacción de Phoenix no fue a más, pero sirvió como recordatorio de que en 'playoff' no hay margen para desconectar. Gilgeous-Alexander fue el mejor, una noche más, con 37 puntos y 9 asistencias, pese a que en el primer cuarto se lastimó los dedos de la mano izquierda en una caída, lo que le generó molestias durante gran parte del encuentro.

Jalen Williams firmó una gran primera mitad, con 19 puntos, pero tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto al resentirse de la lesión en el isquiotibial que ya lo había dejado fuera de juego durante parte de la temporada.

"Es uno de nuestros mejores jugadores, y obviamente uno de los mejores de la liga; si queremos llegar a lo más alto, vamos a necesitarlo", dijo después del partido Gilgeous-Alexander. El canadiense, no obstante, se mostró confiando en la capacidad del equipo "para salir y hacer el trabajo, esté quien esté en la cancha".

Los Thunder son uno de los tres equipos, junto con los Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers, que han ganado sus dos primeros partidos de local. Las otras cinco series de primera ronda están empatadas 1-1.