Rayo Vallecano - Espanyol: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

El equipo de Iñigo Pérez recibe al de Manolo González en Vallecas en un encuentro en el que ambos entrenadores apuntan a hacer variaciones en sus onces iniciales con respecto al de anteriores choques

El Rayo Vallecano recibe en el día de hoy al Espanyol, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Para ello, Iñigo Pérez, por un lado, llega con importante bajas que podrían hacerle modificar el once inicial, como las de Lejeune, Mendy, Luiz Felipe, Nteka o Álvaro García.

En el Espanyol de Manolo González destaca la ausencia de Urko González, por acumulación de tarjetas amarillas, además de la ya conocida de Javi Puado por lesión. Además, el técnico del conjunto perico deberá tomar una decisión en el eje de la zaga y decidir entre Riedel y Calero para acompañar a Cabrera en el centro de la defensa.

Iñigo Pérez, con serias dudas en el once para recibir al Espanyol

Iñigo Pérez detalló, en la previa del partido ante el Espanyol, las sensaciones con el estado físico de alguno de sus jugadores: "Nteka está lesionado y mañana no estará. Augusto lo veremos hoy, pero es probable que mañana no pueda ayudarnos. Tenemos el tobillo de Ilias... Hay que ser cautos porque los vamos a necesitar. Fran estará disponible. A Álvaro lo perdemos, espero que no mucho".

Además, el Rayo Vallecano llega en situación de alarma, ya que se sitúa a tan solo dos puntos del descenso, sobre todo tras la victoria del Elche en el día de ayer frente al Atlético de Madrid. Los de Iñigo Pérez cuentan con 35 puntos tras el tropiezo en la visita al Mallorca en Son Moix, de la última jornada de LaLiga EA Sports.

Manolo González, ante la incógnita del sustituto de Urko González

Por su parte, Manolo González habló de la baja de Urko González: "Intentaremos reestructurar el equipo para que tenga amenaza contra el Rayo y esté bien puesto. No es cuestión de poner a otro mediocentro defensivo. Es más importante un jugador inteligente, con buen balón, como podía ser Toni Kroos que solo perdía dos balones por partido".

El Espanyol llega tras perder en el Camp Nou por 4-1, además de llevar un 2026 dónde no han conseguido la victoria aún. Por ello, los de Manolo González se sitúan a cinco puntos del descenso, que lo marca actualmente el Alavés tras caer derrotado ante el Real Madrid en el Bernabéu. Por ello, el equipo perico llega a Vallecas con el objetivo de poder conseguir un triunfo que les de un respiro en la clasificación de LaLiga EA Sports.

Rayo Vallecano - Espanyol: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Rayo Vallecano y Espanyol se disputará en el día de hoy en Vallecas, día 23 de abril. El partido entre los de Iñigo Pérez y los de Manolo González dará comienzo a las 20:00 horas de la tarde.

Rayo Vallecano - Espanyol: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el partido del Rayo Vallecano - Espanyol en el estadio franjirrojo se podrá seguir por televisión a través de Movistar+ LaLiga, así como de LaLiga TV, que ofrece los diferentres encuentros del campeonato doméstico, además de Segunda División, esta temporada

Rayo Vallecano - Espanyol: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Por otro lado, el partido entre el Rayo Vallecano y el Espanyol podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá, desde dos horas antes del comienzo del choque en Vallecas, la mejor previa, con datos de ambos equipos, cómo llegan los de Iñigo Pérez y los de Manolo González y más detalles sobre esta cita de la jornada 33 de LaLiga EA Sports.

Además, este medio hará un seguimiento, del minuto a minuto, de lo que vaya ocurriendo en Vallecas. Al finalizar el duelo entre los de Iñigo Pérez y los de Manolo González, ESTADIO Deportivo le ofrecerá una crónica con lo mejor que haya pasado en el encuentro, así como un análisis de las opciones más polémicas y las declaraciones de los entrenadores de Rayo Vallecano y Espanyol

Onces probables de Rayo Vallecano y Espanyol

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Vertrouwd, Pathé Ciss, Chavarría, Unai López, Gumbau, Ilias Akhomach, Isi Palazón, Pacha y Jorge de Frutos

Espanyol: Dmitrovic, Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero, Ngonge, Edu Expósito, Pol Lozano, Dolan, Ramón Terrats y Kike García