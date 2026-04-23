Iñigo Pérez, sincero tras la victoria ante el Espanyol: "Hoy es el partido más importante desde que estoy en el Rayo"

El técnico del Rayo Vallecano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el triunfo ante el Espanyol, gracias al gol de un Sergio Camello que se estrenó de cara a puerta esta temporada en LaLiga

El Rayo Vallecano salió victorioso del encuentro ante el Espanyol. Un solitario gol de Sergio Camello en el minuto 87 daba el triunfo al equipo de Iñigo Pérez, que volvió vencer en el campeonato doméstico tras la derrota en la última jornada frente al Mallorca.

De esta manera, Iñigo Pérez, como viene siendo habitual, compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la importancia de la victoria en la clasificación de LaLiga EA Sports. El Rayo Vallecano, tras los tres puntos logrados en el día de hoy, se pone con 38, empatado precisamente con el Espanyol.

Iñigo Pérez habla de la importancia de la victoria ante el Espanyol

En este sentido, Iñigo Pérez no tuvo dudas en afirmar que "hoy es el partido más importante desde que estoy en el Rayo, por lo menos, lo siento yo así interiormente. No pido que nadie lo comparta, pero creo que este año los objetivos son ambiciosos y creo que, para conseguir el primordial, que es permanecer en Primera División, el día de hoy es muy importante porque consigues tres puntos, porque te impulsa para el domingo".

Además, Iñigo Pérez explicó que la victoria "de cara a afrontar la fase final, te posiciona en un lugar de, podemos decir, cierta estabilidad. Entonces, viendo cómo está la clasificación, viendo todo lo que venimos de atrás, viendo lo que hemos hecho en Conference, ganar hoy a un equipo tan difícil sí creo que era motivo de celebración".

Iñigo Pérez apunta la clave del Rayo Vallecano

Iñigo Pérez también valoró la clave del momento del Rayo Vallecano tras la victoria al Espanyol: "Creo que la aceptación del sufrimiento en el camino que vas a emprender cada temporada es un punto importante. Este equipo lo tiene y lo viene desarrollando, lo venimos desarrollando desde hace dos años y medio, y creo que eso es muy importante como grupo, como jugador de fútbol, como alguien que espera todas las victorias".

Iñigo Pérez siguió sacando pecho: "Cada vez que nos sentamos aquí, llamar la atención y decir que tenemos la mejor afición que existe, porque es así, porque nunca nos dejan y los jugadores lo notan, se contagian, hacen un efecto espejo y dicen: nosotros tenemos que ser igual que ellos. Y esa simbiosis, para nosotros, es perfecta. El día que no exista, que no exista Vallecas, perderemos muchos puntos, seguro, 100 %.

Iñigo Pérez elogia el fondo de armario que tiene el Rayo Vallecano

Por otro lado, Iñigo Pérez elogió a los jugadores que han tenido minutos hoy del Rayo Vallecano y no suelen tener protagonismo: "Hoy, cuando juega Dani Cárdenas y cuando juega Jozhua Vertrouwd, cuando sale Mumin, cuando Camello vuelve a jugar, deseas por todos los medios que ellos estén bien, que les vaya bien y que ojalá encuentren lo que ha pasado hoy".

Iñigo Pérez ha seguido valorando el triunfo ante el conjunto de Manolo González, que también ha hablado en rueda de prensa: "Ha sido un día perfecto, porque ellos disfrutan, ellos están felices, se demuestra que la diferencia entre los jugadores del Rayo Vallecano es mínima. Cuando eres jugador de fútbol es difícil aceptar esto y entenderlo, y es otra de las ventajas que tengo como entrenador".

Iñigo Pérez, sobre el partido que ha firmado Dani Cárdenas

Iñigo Pérez concluyó destacando el partido que ha hecho Dani Cárdenas contra el Espanyol: "Imagínate lo que supone para un entrenador tener a Augusto, el nivel que ha demostrado y que viene demostrando estos dos años, tener a Dani Cárdenas, que prácticamente esta temporada sabe que la Copa se ha terminado y sigue entrenando todos los días como si fuese a jugar cada domingo".

Además, Iñigo Pérez afirmó que Dani Cárdenas "es adorado por el grupo, tiene unos componentes que son muy difíciles de que un entrenador los vea, porque realmente pudiéramos pensar que tiene motivos para hacer justo lo contrario. Si encima juega, maneja la presión colectiva de la clasificación y hace la actuación individual que hace, pues en ese sentido sí que puedo dormir muy tranquilo".