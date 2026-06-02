El Rayo Vallecano mueve ficha por Jérémy Livolant para reforzar su ataque

El club franjirrojo presenta una oferta de 1,5 millones al Casa Pia por un extremo francés con contrato hasta 2027 y ocho asistencias esta temporada, mientras inicia la era post Íñigo Pérez

El Rayo Vallecano empieza a moverse en el mercado de fichajes. Tras cerrar una temporada histórica, con una final de Conference League, el conjunto de Vallecas ha puesto sus ojos en Jérémy Livolant, extremo derecho del Casa Pia AC portugués.

Según informa Diário de Transferências, el club madrileño ha presentado una primera oferta de 1,5 millones de euros por el futbolista francés. Livolant, de 28 años, tiene contrato hasta 2027, puede actuar en ambas bandas y viene de firmar una temporada con tres goles y ocho asistencias en la liga portuguesa.

El Rayo presenta una primera oferta por Livolant

La propuesta del Rayo debe entenderse como un primer movimiento de tanteo. El club franjirrojo ha puesto sobre la mesa 1,5 millones de euros para iniciar conversaciones con el Casa Pia, aunque la operación no parece cerrada ni mucho menos.

El valor de mercado del futbolista se sitúa en torno a los 2,5 millones de euros, según Transfermarkt, mientras que en Portugal apuntan que el Casa Pia pediría cerca de dos millones para dejar salir al atacante. Esa distancia no es enorme, pero sí suficiente para que la negociación pueda alargarse durante las próximas semanas.

Un extremo para mejorar la producción ofensiva del Rayo

La búsqueda de un jugador de banda responde a una necesidad evidente. El Rayo ha sido uno de los equipos menos goleadores de LaLiga, con 41 tantos, solo por encima de rivales como Real Oviedo, Girona y Getafe en esa estadística.

La dirección deportiva entiende que el equipo necesita más soluciones en ataque. No basta con competir bien, presionar alto o sostener partidos desde la intensidad. Para crecer, el Rayo debe aumentar su capacidad de generar ocasiones y transformar más situaciones ofensivas en gol.

Ahí encaja Livolant. No es un extremo de cifras goleadoras descomunales, pero sí un jugador con capacidad para asistir, desbordar y participar en la creación. Sus ocho asistencias en liga explican por qué Vallecas se ha fijado en él.

Su perfil también ofrece versatilidad. Aunque parte habitualmente desde la derecha, puede actuar en ambas bandas, un detalle importante para un equipo que necesita alternativas y profundidad en una temporada que puede exigir reajustes constantes.

Livolant, experiencia francesa y primera aventura portuguesa

Jérémy Livolant llegó al Casa Pia en 2024 como agente libre tras finalizar su etapa en el Girondins de Burdeos. Su fichaje supuso su primera experiencia fuera del fútbol francés, donde había desarrollado prácticamente toda su carrera.

Antes de aterrizar en Portugal, pasó por clubes como Guingamp, Sochaux, Châteauroux, Boulogne y el propio Bordeaux. También fue internacional en categorías inferiores con Francia, desde la sub-16 hasta la sub-20, aunque nunca llegó a debutar con la absoluta.

El Rayo planifica la etapa posterior a Íñigo Pérez

El interés por Livolant llega en pleno cambio de ciclo en Vallecas. Íñigo Pérez se ha marchado al Villarreal tras una etapa brillante, en la que el equipo acabó octavo en LaLiga y alcanzó la final de la Conference League.

El fichaje de Livolant tendría sentido en distintos modelos. Puede aportar amplitud, centros, último pase y trabajo exterior. No es una apuesta de estrella, sino un movimiento muy del Rayo: coste controlado, rendimiento inmediato y margen para crecer en un contexto exigente.

Una operación abierta para las próximas semanas

El Rayo ha dado el primer paso, pero la negociación todavía está en fase inicial. La oferta de 1,5 millones sirve para medir la postura del Casa Pia y la predisposición del jugador, pero no parece suficiente para cerrar el acuerdo de forma inmediata.

El club portugués pedirá más. El Rayo, por su parte, deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar por un futbolista que puede mejorar una de sus principales carencias: la producción ofensiva desde los costados.

Vallecas ya mira al mercado. Y el primer nombre fuerte que aparece es el de Jérémy Livolant, un extremo francés que puede convertirse en una de las primeras piezas del nuevo proyecto franjirrojo.