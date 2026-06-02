El retorno de Unai López se complica ante la irrupción de una oferta de Mendilibar

El técnico vizcaíno amenaza con llevárselo a Grecia y el Athletic se queda sin tiempo; el mediocentro habría dado ya el visto bueno a una propuesta de dos años más un tercero opcional con Olympiacos

El mercado de fichajes todavía no ha logrado entrar en plena ebullición en Bilbao, condicionado en buena medida por la llegada de Edin Terzic al banquillo y por las decisiones que debe tomar el nuevo técnico respecto a la planificación deportiva.

Sin embargo, hay nombres que ya llevan semanas sobre la mesa en Lezama. Uno de ellos es el de Unai López, un viejo conocido de la casa cuya situación contractual le convierte en una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

Unai López, agente libre y conocedor de la casa

El centrocampista donostiarra termina contrato con el Rayo Vallecano el próximo 30 de junio y quedará libre tras completar un total de seis temporadas en Vallecas en tres etapas distintas (dos cesiones del Athletic en las temporadas 2017/2018 y 2021/2022 más una vinculación de cuatro años con el club madrileño entre 2022 y 2026).

Ahora, con 30 años y a punto de cerrar su etapa en Vallecas, el Athletic había despertado el interés en su retorno, siempre atento a los futbolistas que encajan dentro de su particular filosofía y que además pueden incorporarse sin necesidad de afrontar un traspaso. No obstante, cuando parecía que el regreso del guipuzcoano a Lezama ganaba enteros, ha aparecido un rival dispuesto a acelerar la operación.

Mendilibar entra en escena

Según informa el periodista griego Nikos Kotsis, el Olympiacos ha tomado la delantera por el mediocentro y ya tendría el visto bueno del futbolista para incorporarse a sus filas este verano.

El conjunto de El Pireo, dirigido por José Luis Mendilibar, lleva semanas trabajando en la incorporación del exjugador del Athletic y le habría presentado una propuesta de dos temporadas de contrato más una tercera opcional.

La presencia del técnico vizcaíno en el proyecto heleno supone un factor diferencial. Mendilibar conoce perfectamente el mercado español y considera que Unai López puede aportar experiencia, calidad y equilibrio a una plantilla que volverá a competir al máximo nivel continental.

De confirmarse la operación, el centrocampista coincidiría en uno de los clubes más poderosos del fútbol griego con otro ex del Athletic como Dani García, quien firmó por el club heleno en 2024.

Una oportunidad a coste cero

El interés del Athletic no es casual. Unai López reúne varios de los condicionantes que habitualmente busca la dirección deportiva rojiblanca. Superada la treintena, se encuentra en plena madurez futbolística, acumula una dilatada experiencia en la élite y conoce perfectamente el funcionamiento interno del club tras formarse en Lezama.

Su llegada tampoco implicaría desembolso alguno en concepto de traspaso, aunque la operación conllevaría una prima de fichaje y un acuerdo salarial, el hecho de llegar con la carta de libertad bajo el brazo incrementa notablemente su atractivo.

La necesidad de reforzar la medular es otra cuestión que juega a su favor. En el seno del Athletic consideran que es necesario apuntalar una posición en la que el propio Ruiz de Galarreta y Mikel Vesga vislumbran, a sus 32 años, el final de sus contratos, fijados para 2027. La temporada ha dejado demasiadas dudas en la sala de máquinas rojiblanca y la dirección deportiva estudia distintas alternativas para dotar de más profundidad y recursos a esa parcela del campo.

Una temporada para reivindicarse

El rendimiento del ex canterano de la Real Sociedad, que llegó a Lezama en edad juvenil, no ha dejado de crecer durante los últimos meses. El centrocampista ha sido una de las piezas más importantes del Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, un equipo que ha firmado una campaña histórica alcanzando la final de la Conference League. En el curso 2025/2026 ha disputado 29 encuentros de LaLiga, repartiendo cuatro asistencias, además de participar en once partidos europeos, competición en la que firmó dos goles.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido. De hecho, según diversas informaciones, además del Athletic y Olympiacos, el futbolista maneja propuestas procedentes de Italia, Francia, México, Arabia Saudí y la MLS estadounidense. Un abanico de posibilidades que demuestra la cotización alcanzada por un jugador que suma ya 362 partidos oficiales como profesional.

El tiempo corre en contra del Athletic

Mientras Olympiacos aprieta y trata de cerrar cuanto antes el acuerdo definitivo, el Athletic sigue pendiente de los primeros pasos de Edin Terzic al frente del proyecto deportivo.

El técnico alemán ya ha comenzado a mantener contactos con distintos futbolistas y a perfilar las necesidades de la plantilla para la próxima temporada, pero todavía quedan decisiones importantes que tomar.