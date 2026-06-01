Orbaiz: otro aliado de Ernesto Valverde que medita su futuro en el Athletic Club de Edin Terzic

El ex futoblista llegó el pasado verano para ser entrenador asistente del Txingurri. El aterrizaje de Edin Terzic con todo su cuerpo técnico y la propuesta del cuadro vasco posibilitarían su salida de San Mamés según apuntó el diario AS

El Athletic Club está a las puertas de un verano en el que el principal cambio será la llegada de Edin Terzic como nuevo entrenador pero esta no será la única novedad. Edin Terzic llegará al Athletic Club con todo su cuerpo técnico por lo que los antiguos ocupantes de puestos como segundo entrenador, entrenador de porteros y preparador físico cambiarán posiblemente de nombres.

Del Athletic Club ya han salido Jon Aspiazu, que cumplía funciones de segundo entrenador junto a Ernesto Valverde, el preparador físico Luis Prieto y el analista Alberto Iglesias. Orbaiz, que ejercía de entrenador asistente en el cuerpo técnico de Ernesto Valverde, podría ser el siguiente en abandonar la disciplina del Athletic Club según ha apuntado el diario AS este mismo lunes.

Orbaiz, el próximo 'socio' de Ernesto Valverde que medita su futuro en el Athletic Club

Orbaiz jugó como centrocampista más de 300 partidos en el Athletic Club, donde en una parte de ellos fue entrenado por el propio Ernesto Valverde. Este hecho también se dio en Olympiacos donde el Txingurri también ejerció de técnico. Además, Orbaiz jugó en el Rubin Kazan ruso y en Osasuna, donde se formó en la cantera de los navarros.

Orbaiz en un partido entre Athletic Club y Real Madrid

Ya con las botas colgadas, Orbaiz entrenó en las categorías inferiores de Osasuna y ejerció de segundo de Leo Franco cuando el argentino dirigió al Huesca en Primera división. Según apuntó el diario citado anteriormente, Orbaiz habría recibido una propuesta por parte del Athletic Club en la que sus funciones cambiarían. Este cambio, motivado por la llegada de Edin Terzic junto a todo su cuerpo técnico, no habría terminado de convencer a un Orbaiz que estaría meditando su futuro en la entidad de San Mamés.

El cuerpo técnico con el que Edin Terzic aterrizará en el Athletic Club

Tal y como analizábamos en ESTADIO Deportivo hace varios días, el éxito de Edin Terzic en el Dortmund no se ha basado solo en su figura sino que le técnico alemán se ha sabido acompañar de dos figuras claves como Sebastian Geppert y Florian Wangler. El primero es todo un especialista en la detección de jóvenes talentos. Este perfil casa perfectamente con la filosofía del Athletic Club y la apuesta clara por el talento de Lezama.

Por su parte Florian Wangler se encargará, tal y como hizo en el Dortmund, se encargará de la preparación física. El Athletic Club quiere regresar a ese nivel físico que le llevó a meterse en Champions League el pasado curso y que una nueva clasificación europea no suponga una bajada de rendimiento en Liga. En ese aguante físico tendrá mucho que ver Florian Wangler.