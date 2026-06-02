Yuri Berchiche, renovación atascada: el Athletic insiste, pero el jugador no está convencido

El club vasco sigue trabajando para asegurar la continuidad del lateral una temporada más, pero las negociaciones se han enfriado en las últimas semanas; la diferencia económica entre ambas partes mantiene en el aire un acuerdo que se consideraba encarrilado y clave para el nuevo proyecto de Edin Terzic

Yuri Berchiche no está en absoluto satisfecho con la oferta de renovación que le ha hecho el Athletic. Imago

La planificación del nuevo Athletic de Edin Terzic avanza con varias carpetas calientes, aunque pocas tan delicadas como la de Yuri Berchiche. El club rojiblanco mantiene su intención firme de prolongar el contrato del lateral izquierdo de Zarautz, cuyo vínculo expira el próximo 30 de junio, aunque las conversaciones no terminan de encarrilarse como en Bilbao se esperaba en un principio.

La negociación, que inicialmente apuntaba a una continuidad prácticamente automática, ha cambiado en las últimas semanas. El Athletic sigue confiando en cerrar un acuerdo, pero la propuesta trasladada al jugador no termina de convencer al veterano defensa, que estudia ahora con calma su siguiente movimiento y sus últimos pasos en la élite.

Una renovación que se daba por hecha

En Ibaigane se daba por hecho que, tras la retirada de Iñigo Lekue, Yuri no debería tardar en firmar su ampliación contractual. De hecho, dentro del propio club se asumía que el acuerdo podría haberse anunciado incluso antes del final de la temporada.

Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Tras los primeros contactos formales, las posturas no han terminado de congeniar, especialmente en el plano económico, que es donde se encuentra el principal punto de fricción.

Una diferencia salarial, principal escollo

La fórmula que plantea el Athletic es la habitual en este tipo de casos: renovación por una temporada más con una ligera reducción salarial, atendiendo a la edad del futbolista y al tramo final de su carrera.

El problema es que Yuri no comparte esa valoración. Aunque el jugador estaría dispuesto a asumir una cierta rebaja, considera que su rendimiento le sitúa en una posición que merece un reconocimiento económico superior al ofrecido por el club.

Las cifras, como es habitual, se mantienen en el terreno de lo privado, pero la diferencia entre lo que ofrece el Athletic y lo que demanda el lateral de Zarautz es suficiente como para mantener la cuerda tensa y la negociación en un incómodo punto muerto.

Peso pesado en el campo con muchos minutos

Más allá del aspecto económico, Yuri Berchiche ha vuelto a demostrar esta temporada que su importancia en el equipo sigue siendo incuestionable. A sus 36 años, el lateral ha firmado una campaña de enorme regularidad: 39 partidos oficiales, 34 de ellos como titular, acumulando 3.095 minutos de competición.

Solo cuatro jugadores de la plantilla han superado esa cifra: Unai Simón, Mikel Jauregizar, Dani Vivian y Gorka Guruzeta.

Sus datos reflejan su peso en el equipo en un curso en el que, además, ha vuelto a ser uno de los futbolistas más fiables de la plantilla, especialmente en un contexto general de rendimiento irregular en varias piezas importantes del bloque.

Un rol clave para Valverde... ¿y para Terzic?

Ernesto Valverde ha gestionado durante toda la temporada la carga de minutos del lateral, especialmente en semanas marcadas por la exigencia europea. Yuri solo participó en tres de los ocho encuentros continentales, en una gestión de esfuerzos que ha sido habitual entre los jugadores más veteranos.

Aun así, su presencia en la competición doméstica ha sido constante, consolidándose como una pieza estructural en el costado izquierdo. Su sustituto natural, Adama Boiro, no ha terminado de consolidarse como relevo definitivo, lo que refuerza la idea de que el puesto sigue teniendo dueño claro.

Apoyo interno a su continuidad

Dentro del club no existen demasiadas dudas sobre la importancia de su continuidad. El propio Mikel González ha subrayado en varias ocasiones el valor del jugador dentro del proyecto, y el nuevo cuerpo técnico encabezado por Edin Terzic también considera prioritaria su continuidad en la plantilla. "Es muy importante para nosotros", llegó a señalar el director deportivo meses atrás, dejando clara la postura institucional.

La idea del Athletic se mantiene en ofrecer una renovación por una temporada adicional sin condicionantes de partidos jugados, con el objetivo de mantener a un futbolista que sigue siendo determinante en su posición.

El problema es que el tiempo avanza y el acuerdo no termina de sellarse. Yuri, que ya pidió esperar al final de la temporada para tomar una decisión definitiva, valora tanto el aspecto deportivo como el personal en esta última etapa de su carrera. El desenlace, por tanto, sigue abierto.