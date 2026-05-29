Edin Terzic, a la espera de la decisión de Yuri

El lateral izquierdo acaba contrato al final de esta temporada y no se termina de anunciar su renovación con el Athletic Club el cual cuenta con él para tener la posición bien cubierta de cara a la siguiente temporada. De no ser así, le generaría un serio problema a su nuevo entrenador

El Athletic Club y su nuevo entrenador, Edin Terzic, están muy pendientes de la decisión que tome Yuri Berchiche ya que el lateral izquierdo aún no ha confirmado si va a renovar o no ya que acaba contrato al final de esta temporada. Yuri ha cumplido 36 años, pero ha demostrado que está más que capacitado para continuar rindiendo a gran nivel, pero por ahora no ha decidido su futuro. En caso de que no continúe jugando en el Athletic Club, el de Zarautz le generaría un problema al Athletic Club de cara a la siguiente campaña ya que dejaría un hueco difícil de rellenar en la demarcación de lateral izquierdo.

Yuri, un titular indiscutible en el Athletic Club a pesar de su veteranía

A pesar de que ha tenido que lidiar con algún que otro problema físico, lógico por su veteranía y por los muchos años que lleva jugando en el fútbol profesional, Yuri Berchiche ha demostrado ser vital en el Athletic Club ya que ha sido titular indiscutible en el lateral izquierdo y ha hecho de apagafuegos como central.

Yuri ha disputado un total de 39 partidos y ha acumulado 3.183 minutos de juego, demostrando así que a pesar de tener 36 años puede continuar jugando en la élite del fútbol profesional.

Es por ello que el Athletic Club está por la labor de que siga un año más, pero si no lo hace, el de Zarautz le generaría un problema a Edin Terzic y al equipo rojiblanco.

Si Yuri Berchiche decide poner fin a su etapa en el Athletic Club, el equipo que va a entrenar Edin Terzic se quedaría sólo con Adama Boiro en el puesto de lateral izquierdo. Un Adama Boiro que esta temporada ha tenido mayor importancia en el Athletic Club, pero que no ha terminado de gozar de la confianza de Ernesto Valverde que siempre lo ha tenido en la rotación por detrás de Yuri.

En caso de que Yuri no renueve con el Athletic Club, las conversaciones y negociaciones llevan dándose hace bastante tiempo, el equipo vasco se verá obligado a acudir al mercado de fichajes en busca de un jugador que cubra bien la demarcación de lateral izquierdo la cual se quedaría con Adama Boiro, un futbolista que no ha dado todas las garantías para ser titular en un Athletic Club que con Edin Terzic se ha marcado como objetivo el volver a clasificarse entre los seis primeros del fútbol español.

Ajeno a la decisión de Yuri, el Athletic Club actualmente vende en su tienda la camiseta de la próxima temporada del lateral izquierdo, confiando en que siga.