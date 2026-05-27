Jon Aspiazu, Luis Prieto y Alberto Iglesias no continuarán en el Athletic Club

El club vasco emite un comunicado para anunciar el adiós del cuerpo técnico que ha acompañado a Ernesto Valverde este curso

El Athletic Club ha anunciado la salida de Jon Aspiazu, Luis Prieto y Alberto Iglesias, que no continuarán la siguiente temporada en el el cuerpo técnico. La salida de Ernesto Valverde conlleva también el adiós de sus hombres de confianza. Desde el club anuncian que este cambio se debe a la llegada de Terzic y a una reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo del Athletic necesario de cara al siguiente curso.

La reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo del Athletic Club

"El Athletic Club ha iniciado la reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo masculino tras la salida de Ernesto Valverde y la llegada de Edin Terzić", comienza anunciando el Athletic Club en su comunicado emitido en redes sociales. "Jon Aspiazu, segundo entrenador durante las diez temporadas de Valverde en el Athletic Club, Luis Prieto, preparador físico de esta campaña, y Alberto Iglesias, asistente técnico y analista, no continuarán en la entidad rojiblanca", afirma el Athletic Club que ha agradecido a los tres su trabajo en estos años acompañando a Ernesto Valverde. "El Athletic Club quiere agradecer a todos ellos su compromiso y dedicación durante todos estos años en la entidad y desearles lo mejor en su futuro personal y deportivo", sentencia el escrito.

Con este comunicado, se pone fin a la tercera etapa de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés. Con el Athletic Club, Ernesto Valverde ha logrado una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Los acompañantes de Terzic para la nueva etapa en el Athletic Club

El sustituto del 'Txingurri' Valverde será Terzic. El alemán ya fue anunciado y vendrá al Athletic Club con sus hombres. Entre ellos destacan Sebastian Geppert y Florian Wangler. El primero de ellos actúa como mano derecha del germano y así lo hizo en Dortmund, donde cosecharon un éxito fugaz, especialmente entre los jugadores más jóvenes.

El otro de ellos, Wangler, es el preparador físico, afamado por la dureza de sus entrenamientos. Esta temporada, en el Athletic Club, la preparación física ha sido uno de los temas más discutidos en el cuadro vasco, siendo Luis Prieto el centro de las críticas. La multitud de lesiones y la presencia en la Champions League condicionó un rendimiento muy pobre de una plantilla que ha llegado asfixiada al tramo final de temporada.

Por este motivo, la llegada de Wangler es un punto crucial para el Athletic Club de cara a las siguientes campañas.