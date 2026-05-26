Iñaki Williams sigue la estela de Nico y busca su sitio en el Mundial

El delantero del Athletic Club entra en la prelista de Ghana para el Mundial 2026 y podría encontrarse con Nico Williams en la cita mundialista

El Athletic Club, además de Nico Williams, Laporte y Unai Simón, podría sumar un internacional más al Mundial. Iñaki Williams entra en la prelista de Ghana de cara a la cita mundialista y lo hace junto a tres jugadores más de LaLiga: Mumin, Partey y Sibo. Queiroz ha citado a 28 jugadores para la concentración en Cardiff, donde las 'Estrellas negras' se enfrentarán a País de Gales en partido amistoso el próximo 2 de junio. De esta forma, Iñaki Williams sigue la estela de su hermano Nico, que acude a la llamada de Luis de la Fuente para jugar el Mundial, y espera encontrarse con él en el torneo internacional.

Destacan en la lista los atacantes Iñaki Williams y Antoine Semenyo, del Manchester City, así como el veterano Jordan Ayew, que ya participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022. Ghana se enfrentará a Panamá en el partido inaugural del Grupo L el 17 de junio en Toronto, antes de medirse a Inglaterra y Croacia en Boston y Filadelfia, respectivamente, los días 23 y 27.

Iñaki Williams busca repetir experiencia mundialista, como en Catar 2022

Iñaki Williams ha disputado con la selección de Ghana, hasta el momento, un Mundial absoluto de fútbol, el celebrado en Catar en 2022. Su participación fue especialmente significativa porque supuso el regreso del país africano a una Copa del Mundo después de quedarse fuera en la edición de 2018. El delantero del Athletic Club decidió representar al país de origen de sus padres, dejando atrás la posibilidad de continuar con la selección española absoluta, con la que había jugado un partido amistoso años antes.

Durante el torneo de Catar 2022, Iñaki participó en los tres encuentros de la fase de grupos. Ghana quedó encuadrada junto a Portugal, Corea del Sur y Uruguay, en uno de los grupos más igualados del campeonato. El delantero no consiguió marcar goles y se marchó de la experiencia mundialista sin poder haber ayudado a su equipo a pasar la fase de grupos. Ghana terminó eliminada en la fase de grupos tras una derrota decisiva frente a Uruguay.

La presencia de Iñaki Williams en el Mundial tuvo un gran impacto mediático, tanto en España como en Ghana, debido a su historia familiar y a su importancia dentro del Athletic Club. Además, su participación simbolizó la conexión entre dos culturas y el orgullo de representar sus raíces familiares en la máxima competición del fútbol mundial.