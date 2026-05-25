La inmesidad de la Baylor School en la que se ejercitará España durante el mundial

Un búnker de dimensiones colosales para un objetivo gigante. La Selección de Luis de la Fuente no ha escatimado en nada para su asalto al Mundial: se concentrará en la inmensidad de la Baylor School en Chattanooga, un gigante deportivo de 2,8 millones de m² que cuenta con campos de fútbol, piscina olímpica y un sin fin de instalaciones deportivas de primer nivel

La selección española de fútbol se prepara para tratar de volver a repetir la historia que unió a todo un país en el año 2010. Aquel 11 de julio en la ciudad de Johannesburgo, España hizo historia al convertirse por primera vez en campeona del mundo tras vencer a Holanda en una final marcada por la agresividad de los jugadores neerlandeses. Tras proclamarse campeón de la UEFA Nations League y la Eurocopa, el combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente se postula como uno de los favoritos para la cita mundialista. Y en ese favoritismo e ilusión de la afición reside la posibilidad y sueño de conquistar la segunda estrella de la camiseta.

La lista de Luis de la Fuente

Realmente hoy, 25 de julio de 2026, ha comenzado de forma extraoficial el mundial para la selección española con la lista de Luis de la Fuente. El seleccionador ha apostado por la seguridad del bloque que lleva constituyendo varios años desde que se hiciera cargo del puesto de seleccionador. No se han observado sorpresas en la lista de 26 jugadores más allá de la llamada a Pubill, Eric García o Joan García, que ha dejado fuera a Álex Remiro. Ha sido una convocatoria muy esperada por parte del seleccionador, que no ha arriesgado demasiado y ha preferido apostar por su bloque. El que lo hizo campeón en 2024. Esta es la lista oficial:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Marc Cucurella, Alex Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro.

Centrocampistas: Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri Hernández, Alex Baena, Mikel Merino.

Delanteros: Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremi Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal.

Estos 26 futbolistas viajarán a los Estados Unidos el próximo día 5 de junio para aterrizar en el Estado de Tennessee para asentarse en su cuartel general de Chattanooga, ciudad de 190.000 habitantes. Antes de ello, los jugadores internacionales se concentrarán en Las Rozas este sábado 30 de mayo antes de la final de la Champions, la cual verán todos juntos al inicio de esta concentración para este mundial. Yeremi Pino, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Fabián Ruiz se unirán más tarde tras disputar sus respectivas finales europeas.

La llegada de la selección española a Tennessee

La selección española se concentrará a partir del 5 de junio en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown. Dicho hotel cuenta con restaurante, servicio de habitaciones, piscina interior, gimnasio y salas de reuniones para que Luis de la Fuente pueda reunirse con sus jugadores en las previas de los partidos para analizar a los rivales. Sin embargo, el complejo deportivo donde entrenará la selección española se encuentra a las afueras de la ciudad en la Baylor School.

Baylor School se trata de un complejo deportivo de alto rendimiento de primer nivel y que ya albergó al Auckland City el pasado verano en el Mundial de Clubes. Chattanooga es una de las opciones que ha brindado la FIFA a las 48 selecciones clasificadas para desarrollar su estancia durante el mundial. España se ha basado en varios factores determinantes para elegir su cuartel general. Distancia, instalaciones, entornos,... pero finalmente se ha optado por la comodidad y las instalaciones de primer nivel mundial que ofrecer Baylor School, considerado uno de los mejores complejos deportivos de los EEUU.The Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, se encuentra a menos de 2 horas de Atlanta, ciudad en la que España disputará sus dos primeros partidos del mundial ante Cabo verde y Arabia Saudí, por lo que la distancia ha ido otro factor importantes a la hora de elegir la estancia de la selección para esta cita mundialista.

¡Pero cuidado! Esta estancia en Tennessee podría durar tan solo las tres primeras semanas de campeonato. Al ser un mundial con distancias tan largas entre estadios, los combinados nacionales pueden que cambien su cuartel general durante el torneo. Dependerá de dónde quede encuadrada la selección de Luis de la Fuente, si pasa a los dieciseisavos de final, si se mudará a un nuevo cuartel general o no.

La inmensidad de Baylor School

La Baylor School cuenta con tres campos de fútbol de césped natural, dos de ellos con las dimensiones establecidas por la FIFA y otro de dimensiones reducidas que podrá usar Luis de la Fuente para sesiones de descarga o de trabajo más reducido. También cuenta con más de 20 pistas de tenis. Los jugadores españoles también tendrán a su disposición un completo gimnasio de alto rendimiento y una cancha cubierta de baloncesto. Como cualquier escuela estadounidense prestigiosa, cuenta con un campo de fútbol americano de césped artificial. Lacrosse, golf, voleibol, béisbol, pickleball, hockey sobre hielo o remo son algunas de las 17 disciplinas que también se pueden practicar en el complejo de Baylor School, que cuenta con casi 2,8 millones de m². Pero sin lugar a dudas, una de las joyas de este complejo deportivo y a la que seguro que le dará uso Luis de la Fuente y sus futbolistas, es la piscina olímpica cubierta con la que cuenta este centro de alto rendimiento.

Sin lugar a dudas, España contará con uno de los complejos deportivos más prestigiosos del mundial y de los Estados Unidos. Unas instalaciones a la altura de los actuales campeones de Europa y principales favoritos a estar en la final del 19 de julio en Nueva York. Desde la federación confían en que el binomio entre el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y la Baylor School dé los mismos resultados que dio en Sudáfrica el Sport Village de la North West University: una nueva estrella bordada en la camiseta.