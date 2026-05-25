La Roja, a por su segunda estrella en el Mundial Fútbol 2026: lista definitiva, rivales y cuenta atrás

El mayor evento futbolístico de la historia calienta motores. Con un formato inédito de tres países anfitriones, 48 selecciones y 104 partidos por delante, esta Copa del Mundo promete batir todos los récords.

El cronómetro ya no se detiene. La cuenta atrás para que la pelota comience a rodar el próximo 11 de junio de 2026 ha comenzado. Con Norteamérica como epicentro, los preparativos en Estados Unidos, México y Canadá encaran su recta final para dar vida al evento futbolístico más grande del mundo. Por primera vez, un total de 48 selecciones se batirán en duelo a lo largo de 104 encuentros, buscando un lugar en la final del 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Una oportunidad para el espectador global, que en España contará con la cobertura más exhaustiva de resultados y análisis de cada jornada en esta cita mundialista.

España como una de las favoritas, el gran desafío de Luis de la Fuente

La Selección Española llega a la cita mundialista como una de las grandes favoritas a levantar el trofeo al cielo de Nueva York el próximo 19 de julio. Tras conquistar la UEFA Nations League y proclamarse campeona de la Eurocopa 2024 con un fútbol coral, vertical y atractivo, el combinado nacional ha recuperado el protagonismo de máximo aspirante que perdió tras varios mundiales que dejaron mucho que desear.

Ya tenemos la lista oficial. Luis de la Fuente ha dado a conocer los 26 convocados que viajarán al Mundial para luchar por la segunda estrella.

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García

Defensas: Marc Cucurella, Alex Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro

Centrocampistas: Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri Hernández, Alex Baena, Mikel Merino

Delanteros: Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremi Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal

España es una selección con suficientes argumentos para poder competir, al menos, entre los cuatro grandes, pero que tendrá que superar rivales de máxima exigencia como Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra.

Si España aspira a la segunda estrella, el camino no será sencillo. La vigente campeona del mundo Argentina llega con Leo Messi en su último Mundial, acompañado por una generación de grandes talentos encabezada por Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández.

Francia, siempre candidata, tratará de repetir el camino hasta su tercera final consecutiva con un Kylian Mbappé motivado por su objetivo personal de superar el récord histórico de goles en mundiales de Miroslav Klose (16). Brasil, tras la decepción de Qatar, llega rejuvenecida con Vinicius, Endrick y Estêvão como nueva generación que acompañará al esperado Neymar. Y Inglaterra, con Bellingham como faro y el ansioso Harry Kane como referente goleador, sigue siendo una de las grandes candidatas europeas junto a España.

A esta lista hay que sumar selecciones que pueden dar la sorpresa: una Alemania en reconstrucción con Nagelsmann en el banquillo, Países Bajos, una Portugal que apura el último baile de Cristiano Ronaldo y tratará de aprovechar su actual generación, y la siempre temible Croacia de un Modrić que se resiste a decir adiós y tratará de llegar a semifinales de nuevo. La Bota de Oro será una batalla entre las grandes estrellas

Más allá del plano colectivo de los combinados nacionales, el Mundial de 2026 dejará duelos individuales para el recuerdo. La carrera por la Bota de Oro se anticipa como una de las más apasionantes. Mbappé parte como favorito por su capacidad goleadora con Francia y el Real Madrid, pero tendrá que competir con Harry Kane que firma números bestiales temporada tras temporada, el ‘ciborg’ Erling Haaland, Julián Álvarez, Vinicius Júnior y, cómo no, con un Lamine Yamal que, con solo 18 años, llega al torneo como una de las grandes expectativas del fútbol mundial. Más de 100 partidos para la historia

El formato de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de 4 equipos, amplía la duración y los partidos del mundial. Habrá fútbol prácticamente todos los días durante más de un mes. El partido inaugural se disputará en México, en el coloso Estadio Azteca que se convertirá en el único estadio en albergar tres copas del mundo. Un Estadio que pasará a la historia el próximo 11 de junio.

Para los aficionados, esto se traduce como una gran oferta de contenido futbolístico sin precedentes: partidos a horarios accesibles para toda Europa, posibilidad de seguir a varias selecciones en paralelo y una intensidad que se sostendrá durante casi 40 días seguidos.

Cómo prepararse para esta Copa del Mundo

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