Neymar llega al día clave de Brasil entre presión nacional, dudas de Ancelotti y un lío arbitral insólito

La lista de la Seleção para el Mundial se anuncia este lunes en Río de Janeiro con el ‘10’ del Santos como gran incógnita tras una derrota dolorosa y una sustitución por error

Brasil vive este lunes una de sus convocatorias más esperadas en las últimas décadas. Carlo Ancelotti anunciará la lista definitiva de la Seleção para el Mundial 2026 y todo el país mira a un solo nombre: Neymar Jr.

El jugador del Santos, de 34 años, aspira a disputar su cuarta Copa del Mundo, pero llega al día decisivo entre dudas deportivas, presión interna del vestuario brasileño y un episodio surrealista: fue sustituido por error en la derrota por 0-3 ante Coritiba, justo en su última oportunidad antes del anuncio.

Neymar, la gran duda de Ancelotti en la lista de Brasil

El debate de la convocatoria gira en torno a Neymar. Ancelotti no le ha convocado durante los últimos meses, pero el delantero sí entró en la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial, lo que mantiene viva la posibilidad de un regreso a última hora.

La decisión divide al país. Por un lado, Neymar sigue siendo el máximo goleador histórico de Brasil, con 79 tantos, y conserva el respaldo de buena parte del vestuario y de leyendas de la Selección. Por otro, su rendimiento físico, su continuidad competitiva y su peso real en el Santos han generado dudas razonables.

Brasil convierte la convocatoria en un gran evento nacional

La CBF ha preparado un acto de enorme dimensión para anunciar la lista en el Museu do Amanhã, en Río de Janeiro. El evento se celebrará ante una enorme atención mediática y será televisado por gran parte de los canales brasileños, una muestra de cómo el país vive la convocatoria como un acontecimiento nacional.

No es una simple lista. Es una decisión con carga deportiva, emocional y simbólica. Brasil busca su sexto Mundial y Ancelotti debe decidir si lleva al torneo al futbolista más reconocible de la última década o si apuesta por cortar definitivamente una etapa.

El debate ha aumentado en los últimos días porque, según distintas informaciones en Brasil, la presencia de Neymar era considerada “improbable”. Sin embargo, la presión interna ha crecido y varios internacionales han defendido públicamente que el ‘10’ esté en la Copa del Mundo.

El peor domingo posible para Neymar antes de la lista

Si Neymar necesitaba una última actuación convincente, el partido ante Coritiba fue todo lo contrario. El Santos cayó por 0-3 en São Paulo y el delantero no logró liderar la reacción de su equipo.

El encuentro ya era malo por el resultado, pero terminó convertido en un episodio todavía más incómodo por una sustitución equivocada. Neymar estaba siendo atendido fuera del campo por molestias en un gemelo cuando el cuarto árbitro mostró su dorsal para permitir la entrada de Robinho Jr.

El problema es que, según Santos, el cambio previsto no era Neymar. El futbolista intentó regresar al campo, mostró a una cámara el papel de la sustitución para probar el error, pero los árbitros no corrigieron la decisión. Reuters informó que el club atribuyó el fallo al cuarto árbitro y que el episodio acabó con Neymar visiblemente enfadado.

Neymar denuncia un error grave: “Quería seguir jugando”

Tras el partido, Neymar insistió en que quería continuar. El jugador explicó que el problema físico era solo un golpe y que no había pedido salir: “Quería seguir jugando, pero el árbitro me sacó del partido”.

El delantero calificó lo ocurrido como un error grave y mostró su frustración por una acción que llegó en el peor momento posible: horas antes de que Ancelotti cierre la lista definitiva. La actuación discreta ante Coritiba y el lío arbitral no ayudan a reforzar su candidatura.

Ancelotti debe decidir entre jerarquía, forma física y vestuario

El caso Neymar obliga a Ancelotti a elegir entre tres planos. El primero es la jerarquía: Neymar es Neymar, el futbolista que ha cargado con la Seleção durante años y que conserva una capacidad diferencial si está sano.

El segundo es la forma. Su historial reciente está condicionado por lesiones, y el propio jugador ha tenido que defenderse de las críticas sobre su estado físico. Reuters recogió que Neymar se considera preparado y que asegura haber hecho todo lo posible para ganarse un puesto en el Mundial.

El tercero es el vestuario. Si los jugadores importantes de Brasil piden su presencia, dejarlo fuera puede tener un coste emocional, pero llevarlo sin garantías también puede condicionar el equilibrio del grupo.

Neymar vive su última gran oportunidad mundialista

A sus 34 años, esta puede ser la última Copa del Mundo de Neymar. Por eso el debate es tan intenso. No se trata solo de si está para jugar ahora, sino de si Brasil quiere cerrar la etapa de su gran estrella antes o después del Mundial.

El domingo no le ayudó. Santos perdió, Neymar no brilló y una sustitución por error añadió más ruido a una decisión que ya era delicada. Pero su peso histórico y el apoyo interno mantienen viva la incertidumbre.

Ancelotti tiene la última palabra. Brasil espera la lista como si fuera una final anticipada y Neymar, otra vez, vuelve a estar en el centro de todo.