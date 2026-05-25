De la Fuente y la apuesta por Eric García y Pubill como centrales: "Hemos tomado esa decisión porque están haciendo una gran campaña"

El seleccionador español se ha referido a sus elecciones para el puesto de central en la lista de 26 que anunciado este lunes

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha detallado algunas cuestiones de la lista de 26 futbolistas con la que participará en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y en el que buscará su segunda estrella y que arranca el 11 de junio. Algunas de las novedades principales de la convocatoria han estado en la línea de centrales elegida. Son los casos del azulgrana Eric García y del colchonero Marc Pubill.

El técnico, en la rueda de prensa posterior a la presentación de la lista, ha hablado de esos dos casos. "Eric ha estado conmigo desde la sub 19 y a Pubill le conozco de su etapa en la sub 21 y en la olímpica", ha comentado. Unas palabras que pronunciaba al ser preguntado por ausencias como la de Huijsen y Le Normand. "Más que las ausencias te digo por qué vienen Eric García y Pubill. Es de todos conocido el rendimiento que han ofrecido estos futbolistas. Hemos creído que era el momento oportuno y hemos tomado esa decisión porque están haciendo una gran campaña", ha manifestado De la Fuente que también ha citado a Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.

De la Fuente y la polivalencia de Marc Pubill

En el caso concreto de Pubill, el seleccionador ha valorado la polivalencia del jugador del Atlético de Madrid, que esta temporada ha jugado principalmente de central aunque a lo largo de su carrera lo había hecho de lateral. "Pubill ofrece muchas cosas, polivalencia, puede jugar de central o lateral. En un torneo tan exigente nos da versatilidad", ha explicado De la Fuente.

Posteriormente ha ahondado De la Fuente en los nombres de Pubill y Eric García. "Eric ha estado conmigo en la sub 19, en la sub 21. Sé cómo es y no me genera ninguna duda. Por circunstancias antes no ha estado, pero es uno más de los nuestros", ha dicho sobre el jugador del Barcelona para continuar sobre el del Atlético: "Pubill no ha estado conmigo, pero sí con Santi Denia y le conocemos perfectamente. Tenemos un informe directo de él excepcional. Es otro más de esta familia".

De la Fuente y la idea de duplicar posiciones

También se ha referido De la Fuente a alguna de las claves para elegir los 26. "Como planteamiento inicial forma parte de la nómina de los centrales. Hemos duplicado todas las demarcaciones. Eric, como Pubill o Llorente, puede jugar en otras demarcaciones con solvencia y rendir a un nivel excepcional. Y eso es una gran noticia. En un Mundial peculiar con las distancias, la temperatura... va a ir minando el aspecto físico de los jugadores", ha afirmado en declaraciones a Movistar.

Además, De la Fuente ha defendido su lista y el amplio trabajo que tiene detrás: "Es un trabajo arduo, lleva meses de preparación. Es un seguimiento de 50, 60, 70 jugadores, que luego se van reduciendo. Pasas diferentes procesos durante los meses que los vas viendo hasta que llega el momento de cerrar la lista, que fue ayer por la noche".