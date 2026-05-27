Peio Canales se hace fuerte ante la llegada de Terzic al Athletic Club: "Es el mejor jugador de Segunda división"

El futbolista, que ha brillado en el Racing de Santander, regresa al Athletic Club con la idea de ser un futbolista importante en el plan de Terzic. Mientras tanto, Íñigo Vicente lo intenta convencer para que prolongue su estancia en Cantabria y lo denomina como "el mejor jugador de Segunda división"

El Athletic Club, con la temporada cerrada, pone el foco en el siguiente curso. El conjunto rojiblanco vivirá una transición en los banquillos que determinará el nuevo proyecto vasco. Ernesto Valverde deja su sitio a Edin Terzic, que aterriza con muchos deberes por hacer. Entre las tareas más destacadas del germano está la de confeccionar una plantilla a su estilo, llevando a cabo multitud de descartes. Entre los futbolistas que generan dudas está Peio Canales, que ha firmado una temporada sobresaliente en el Racing de Santander. El futbolista regresa tras una cesión sublime y se hace fuerte ante la llegada de Terzic para buscarse un hueco en el primer equipo rojiblanco.

El centrocampista ha deslumbrado a España con su participación en el Racing de Santander, que ha logrado el ascenso a la categoría de oro del fútbol español. Peio Canales apenas estaba teniendo participación en los planes de Ernesto Valverde y aprovechó el interés del cuadro cántabro para sumar experiencia con la mira puesta en volver al Athletic. La cesión ha sido todo un éxito y ahora el futbolista regresa con mucha más fuerza para meter presión a un Terzic que tendrá que decidir si le hace un hueco a Peio Canales o, por el contario, entra en la lista de descartes.

Su compañero en el Racing de Santander, Íñigo Vicente, que es considerado por muchos el mejor jugador de Segunda división, alaba a Peio Canales y asegura que el "Athletic Club tiene un diamante". "El mejor jugador de Segunda es Peio Canales. Es el mejor jugador con el que he jugado, tiene un futuro impresionante. El Athletic tiene un diamante brutal", asegura a as el extremo del Racing de Santander, que subraya que trabaja día a día para convencer al de Elexalde de que prolongue su estancia en El Sardinero. "Ojalá se quede. Yo le como la cabeza todos los días. Es muy joven y tiene el futuro aseguradísimo en el Athletic, va a ser un jugador de talla mundial", sentencia.

El futuro de Peio Canales es una incógnita para el Athletic Club y para el Racing de Santander

Y es que, tal y como informó ESTADIO Deportivo, el futuro de Peio Canales sigue siendo una incógnita, mientras que en el Racing de Santander aprietan al Athletic Club. En 34 partidos en la categoría de plata, el mediapunta ha repartido 8 asistencias y anotado 5 goles. El vasco tiene la oportunidad de seguir siendo importante en el club cántabro si apuesta por seguir una temporada más en el cuadro racinguista, aunque eso, en gran parte, no depende íntegramente de él.

El Athletic Club ha seguido muy de cerca la evolución de Peio Canales. El talentoso jugador ha deslumbrado tras una grandísima temporada y en el club rojiblanco consideran que el futbolista es muy válido de cara a la siguiente temporada.

Pero quién tiene mucho que decir en este asunto es Terzic, que aún no se ha puesto a los mandos del club bilbaíno. En caso de regresar a casa y apostar por la opción del Athletic Club, Peio Canales deberá disputar el puesto con Unai Gómez y Sancet. Este último apunta a ser el titular indiscutible. Sus características a la hora de desenvolverse en el terreno de juego coinciden con uno de los perfiles más usados por Terzic en la mediapunta.