Clemente se muestra escéptico sobre la decisión del Athletic de fichar a Edin Terzic: "Me imagino que el que lo ha traído sabrá si es bueno o no es bueno"

El mítico ex entrenador del Athletic Club defiende a Ernesto Valverde y subraya, sobre Terzic, que cree que "es bueno"

La mala temporada del Athletic Club se ha saldado con la salida de Ernesto Valverde del banquillo de San Mamés y la llegada de Terzic. El alemán será el encargado de llevar a cabo el nuevo proyecto deportivo del combinado rojiblanco. Su trayectoria en el Borussia Dortmund es satisfactoria, aunque corta, lo que provoca que figuras, como la de Javier Clemente, sean escépticos en torno al fichaje de Terzic por el Athletic Club.

"No tengo ni idea. Pero será bueno. Yo creo que será bueno, pero ¿Quién lo ha traído? No sabemos. Me imagino que el que lo ha traído sabrá si es bueno o no es bueno. Es un tío que, aunque no haya entrenado mucho en los últimos años, pues yo tengo la esperanza de que sea bueno", destacaba Clemente en el programa SER Deportivos de Radio Bilbao.

El rubio de Barakaldo, con la llegada de Terzic, no quiso dejar de lado la figura de Ernesto Valverde, a la que aprecia: "A Ernesto Valverde le quiero con locura. Le fiché yo como jugador. Luego, hice lo posible para que viniera al Athletic. Yo siempre defiendo a Ernesto, gane o pierda. Porque me cae muy bien y es muy buen chaval. Aunque tenga un carácter muy diferente al mío. Es callado, mete poco ruido, no se moja públicamente y alguna vez tendrá que cabrearse. Yo me cabreo y exploto, y Ernesto no se cabrea".

Clemente señala como "un año malo" la temporada del Athletic Club

En otro orden de cosas, Clemente fue claro y conciso con la temporada del Athletic Club, a la que calificó como "un año malo". "Deportivamente ha sido un año malo. Pero en un año malo hay que sacar las consecuencias positivas. Los resultados, la clasificación y los objetivos ya no se pueden cambiar. Pero no el cien por cien es negativo. Pero si hacemos el repaso, ha sido un año de mala clasificación, juego regular, muchas lesiones y muchos altibajos. Por lo tanto, no ha sido un equipo consistente, y cuando un equipo no es consistente y no tiene regularidad, el año se convierte en malo", destaca el ex entrenador del Athletic Club.

Clemente descarta ser presidente del Athletic Club

Clemente es una de las figuras más influyentes del contexto del Athletic Club. Fue futbolista y entrenador, pero descarta en un futuro ser presidente del cuadro vasco. "No, no. Ni de broma. Es lo único que yo no sería nunca en el fútbol. Y en el Athletic menos. Yo en el Athletic, ni en bromas sería presidente, ni en bromas. Y no, no me lo han propuesto nunca. Y lo que no sé todavía es cómo soy del Athletic con los cientos de putadas que me han hecho aquí", sentencia.