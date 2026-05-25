Beñat Prados aumenta las dudas de Terzic en el Athletic Club

El centrocampista del Athletic Club, que se ha perdido la temporada por lesión, oposita de cara a los planes de un Edin Terzic que deberá hacer varios descartes de cara al siguiente curso

En una temporada para olvidar del Athletic Club, los rojiblancos cierran el curso con una alegría tras la vuelta de Beñat Prados a la última convocatoria de Ernesto Valverde. El centrocampista rojiblanco se ha perdido toda la temporada tras una rotura en el ligamento cruzado, lo que ha condicionado, en gran medida, la ejecución del centro del campo del Athletic Club. Con el alta ya en la mano y con ganas de volver a jugar, Beñat Prados aumenta las dudas de Terzic en el centro del campo del Athletic Club.

El centrocampista del combinado rojiblanco llegó justo a tiempo para despedir a Ernesto Valverde y para presentar su candidatura al centro del campo de Terzic. El alemán aterrizará en Bilbao con la labor de formar una plantilla competitiva descartando una gran cantidad de futbolistas que elevan la plantilla rojiblanca hasta los 36 futbolistas. El centro del campo es la demarcación con más candidatos y la vuelta de Beñat añade un extra para Terzic. El navarro ha demostrado que con Ernesto Valverde era un futbolista clave y quiere seguir siéndolo en los planes del alemán. Su estancia en el esquema del germano dependerá de su estado físico, por lo que la pretemporada será clave para determinar el rol de Beñat Prados durante el curso.

Más competencia en el centro del campo del Athletic Club

Precisamente, en el centro del campo, se suma el talento de Peio Canales, que ha firmado una temporada extraordinaria en el Racing de Santander. Además, Rego dejó claro que quiere seguir en el conjunto rojiblanco para seguir sumando experiencias en Primera división. Además, el Athletic Club sondea el mercado de fichajes en busca de un centrocampista. "Bueno, son decisiones del club, no sé si sería lo mejor o no, pero yo creo que contamos con gente de sobra en el centro del campo. Si el club decide fichar, será por algún motivo que sea positivo para la plantilla, pero no sé si es necesario", resalta Rego en relación a un posible fichaje para el centro del campo del Athletic Club.

La última palabra la tendrá Terzic, que aprovechará la pretemporada para estudiar a sus jugadores y elegir los mejores que llevarán a cabo su plan de juego. Jauregizar y Galarreta parecen que parten con ventaja en relación al resto de centrocampistas, siendo los futbolistas más en forma y usados por Ernesto Valverde en este curso.