Clamor en torno al futuro de Peio Canales: Terzic, el Athletic Club y el Racing de Santander

El futbolista cedido por el Athletic Club recibe el cariño de la afición del Racing de Santander, que corea su nombre y le pide que se quede para jugar el próximo curso en Primera división

Con la temporada ya expirando, el Athletic Club piensa en el siguiente curso a la espera de que Edin Terzic se haga cargo del equipo. La campaña ha sido muy decepcionante el Bilbao y desde el club apuestan por un cambio de rumbo de cara a la siguiente temporada. Remodelar la plantilla será uno de los temas que deba manejar el alemán. Descartes y nuevos roles asoman por el horizonte del Athletic Club que mantiene la incógnita con Peio Canales. En el Racing de Santander, el clamor por el futuro del futbolista cedido por los rojiblancos es cada vez mayor. La grada pide al jugador que se queda para seguir unidos en el regreso a Primera división tras 14 años sin participar en la máxima competición de clubes españoles.

En la celebración del ascenso del Racing de Santander, la afición no duda en mostrar su cariño a uno de los que ha hecho posible este logro, Peio Canales, que en junio termina su cesión y regresará al Athletic Club. El de Elexalde ha sido una figura clave en el ascenso del cuadro cántabro y ha vivido una temporada clave de cara a su futuro. "¡Peio quédate, Peio, quédate, Peio quédate...!" clamaba al unísono todo El Sardinero.

Peio Canales tiene el puesto asegurado en el Racing de Santander

En el Racing de Santander, Peio Canales se ha hecho un hueco en los planes de José Alberto López. En 33 partidos en la categoría de plata, el mediapunta ha repartido 8 asistencias y anotado 5 goles. El vasco tiene la oportunidad de seguir siendo importante en el club cántabro si apuesta por seguir una temporada más en el cuadro racinguista, aunque eso, en gran parte, no depende íntegramente de él. El Athletic Club ha seguido muy de cerca la evolución de Peio Canales. El talentoso jugador ha deslumbrado tras una grandísima temporada y en el club rojiblanco consideran que el futbolista es muy válido de cara a la siguiente temporada. Pero quién tiene mucho que decir en este asunto es Terzic, que aún no se ha puesto a los mandos del club bilbaíno.

Peio Canales pugna con Sancet a la espera de Terzic

En caso de regresar a casa y apostar por la opción del Athletic Club, Peio Canales deberá disputar el puesto con Unai Gómez y Sancet. Este último apunta a ser el titular indiscutible. Sus características a la hora de desenvolverse en el terreno de juego coinciden con uno de los perfiles más usados por Terzic en la mediapunta. Ahora, espera un verano largo y lleno de incertidumbre en el que Terzic, el Athletic Club y Peio Canales deberán llegar a un acuerdo, mientras que el Racing de Santander sueña con ver al vasco vestido de blanquiverde en Primera división.