Peio Canales pide sitio en el Athletic

El atacante, que está cedido por el Athletic Club en el Racing de Santander durante esta temporada, está brillando en la Segunda división donde va camino de lograr el ascenso a Primera división. El de Barrika fue protagonista en la goleada del club cántabro a la UD Almería por 5-1

Si hay un futbolista que está pidiendo tener un sitio en el Athletic Club en la próxima temporada ese es Peio Canales que un fin de semana más ha sido vital para que el Racing de Santander, en donde está cedido durante esta campaña, ganara un partido más, esta vez contra un rival directo como es la UD Almería, para estar así más cerca de ascender a Primera división. El de Barrika colaboró con un buen gol y una asistencia en la goleada por 5-1 y está dejando claro que la Segunda división se le queda pequeña.

Peio Canales, muy importante en el Racing de Santander

Peio Canales está siendo una de las pocas notas positivas en esta temporada del Athletic Club. El atacante fue cedido al Racing de Santander para que se desarrollara, mejorara y no se quedara estancado. El plan al club vasco no le está pudiendo salir mejor ya que el de Barrika está siendo uno de los jugadores más destacados del equipo cántabro que está cerca de conseguir el ascenso a Primera división.

Peio Canales, de 21 años, está dejando claro que la Segunda división se le está quedando pequeña ya que está rindiendo a gran nivel. El futbolista cedido por el Athletic Club suma 5 goles y 8 asistencias en 28 partidos jugados siendo titular prácticamente indiscutible en el equipo que es líder en solitario de la Segunda división.

Peio Canales fue importante en el partido que el Racing de Santander jugó el pasado fin de semana contra la UD Almería ya que marcó un buen gol y dio una asistencia en la goleada (5-1).

Peio Canales, de este modo, está llamando a la puerta de un Athletic Club al que volverá una vez acabe esta temporada ya que en la cesión no existe opción de compra alguna para el Racing de Santander.

Peio Canales tendrá que convencer al próximo entrenador del Athletic Club

Peio Canales va a afrontar la pretemporada más importante de su vida deportiva el próximo verano, ya que el de Barrika va a tener que convencer al siguiente entrenador del Athletic Club, todo apunta a que será Edin Terzic, de que tiene un sitio en la primera plantilla.

Peio Canales está considerado como uno de los grandes proyectos de Lezama, pero tendrá que ganarse un puesto en un equipo en donde hay competencia ya que en la línea ofensiva están jugadores como Nico Williams, Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer o Robert Navarro y en el centro del campo están Beñat Prados, Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta más la vuelta de Beñat Gerenabarrena.

Peio Canales tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 pero de momento el Athletic Club no tiene intención de deshacerse de él.