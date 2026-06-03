Altas expectativas con Edin Terzic en el Athletic Club: "Me lo ha puesto por las nubes"

Letxundi, ex presidente del cuadro vasco, confesó en palabras para El Desmarque que el ex técnico Jupp Heynckes le ha informado sobre el alemán sustituto de Ernesto Valverde

El Athletic Club tendrá la próxima temporada a Edin Terzic como el entrenador encargado de devolver la gloria a los vascos tras una temporada gris por parte de los de Ernesto Valverde. Edin Terzic llega a un Athletic Club en el que hay depositadas muchas esperanzas. Esas altas miras con Edin Terzic las ha confirmado una voz autorizada dentro del Athletic Club como el ex presidente Letxundi.

El que fuera presidente del Athletic Club entre julio de 1990 y marzo de 1994, José Julián Letxundi, comentó en una entrevista para El Desmarque cómo el ex técnico Jupp Heynckes, también alemán como Edin Terzic, le ha ilusionado con sus referencias: "Tengo las mejores referencias de este entrenador alemán a través de Jupp Heynckes que me lo ha puesto por las nubes".

Edin Terzic ilusiona con su llegada al Athletic Club

Letxundi también apostó a nivel personal por la llegada de Edin Terzic ya que cree que el alemán vendrá con la mente limpia de compromisos: "Además, yo tengo muchas esperanzas en él y considero que es bueno que venga un entrenador con la mente limpia de compromisos y de conocimientos".

El ex presidente del Athletic Club también quiso mandar un mensaje sobre el 'informador' que se encargue de poner al día al técnico alemán en su llegada al cuadro vasco: "Ahora bien, una duda... Vamos a ver quién es el informador de ese entrenador, ya que puede tener y ofrecerle unos informes sesgados. Yo le dejaría actuar a Terzic con una libertad absoluta".

El balance de la temporada del Athletic Club para Letxundi

Letxundi no escondió que la temporada del Athletic Club, que recordemos que empezó jugando la Champions League y terminó quedándose fuera de Europa de cara al curso 26/27, ha sido muy dura: "Pese a empezar ganando las tres primeras jornadas ha sido una temporada muy dura. Sumamos esos primeros nueve puntos cobrando mucha ventaja con respecto a la Real Sociedad, que es el equipo a vigilar siempre para nosotros, pero luego nos han sobrepasado y la verdad es que la campaña ha sido una gran desilusión". Demostró Letxundi con sus palabras cómo en el Athletic Club ha dolido mucho la gran temporada de la Real Sociedad de Matarazzo, que terminó como campeón de Copa del Rey.

La nefasta última temporada de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Por último, Letxundi comentó lo triste que había sido la última temporada de una leyenda del Athletic Club como Ernesto Valverde: "Es una pena y es una injusticia, porque Ernesto Valverde nos ha dado muchísimo tanto como jugador como posteriormente como entrenador. De hecho, yo creo que Ernesto tiene todavía mucho recorrido en el fútbol, pero que se ha visto superado por una serie de circunstancias ajenas para mí a su responsabilidad".

Sobre Ernesto Valverde, insistió el ex presidente del Athletic Club en que podría haber seguido en el club para aprovechar sus conocimientos futbolísticos: "Yo lo siento mucho por él, y de hecho, considero que Valverde es un activo del Athletic que podía haber perdurado y haberse mantenido para aprovecharnos de su sabiduría futbolística, de su carácter y de su amor al Athletic".