La primera encrucijada de Terzic en el Athletic Club: 33 jugadores, fichajes y descartes

El alemán tendrá que hacer descartes de cara al siguiente curso, ya que la plantilla del Athletic Club, con las vueltas de los cedidos, asciende hasta los 33 jugadores, a la espera de ver que pasa con Yuri y con Rego

El Athletic Club, a falta de un partido intrascendente, pone fin a una temporada decepcionante que termina con Ernesto Valverde fuera del banquillo de San Mamés. La campaña no ha sido, ni mucho menos, la esperada por el club bilbaíno. Para solucionar el bajón rojiblanco, el Athletic Club se pone en manos de Terzic. El alemán llegará en junio al cuadro vasco y se pondrá manos a la obra para encabezar un proyecto ilusionante. Nada más aterrizar, Terzic se encuentra su primera encrucijada protagonizada por una plantilla de 33 futbolistas a falta de lo que decidan Yuri y Rego, fichajes y salidas.

Yuri y Rego son las grandes incógnitas del Athletic Club de cara al siguiente curso. Ambos futbolistas terminan contrato en junio y aún no han renovado con el combinado rojiblanco. Para cuando Terzic llegue a Bilbao, sus futuros deberían estar resueltos para conocer si el alemán dispone o no de los dos futbolistas.

A la espera de noticias en ambos casos Terzic tiene sobre la mesa una lista de 24 futbolistas de la primera plantilla con contrato en vigor a los que se unen otros nueve que han jugado en la 2025-26 cedidos en el fútbol profesional. La lista asciende hasta 33 jugadores, lo que supone la primera encrucijada de Terzic que deberá hacer descartes en la plantilla. Esta cifra es muy elevada para poder llevar adelante un vestuario en Primera división y muchos de los futbolistas apenas tendrían protagonismo en sus planes. A todos ellos se sumarían canteranos que se han asomado ya con asiduidad al primer equipo, como Selton Sánchez, otros a los que Terzic decida promocionar en la primera plantilla o las oportunidades que le ofrezca al club bilbaíno su reducido mercado en una temporada en la que no habrá viajes por Europa y solo deberá centrarse en la Liga y la Copa.

Jugadores con contrato en el Athletic Club de cara a la siguiente temporada

De esta forma, los jugadores que, actualmente, tienen contrato con el Athletic Club son: Iñigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Mikel Vesga, Urko Izeta (2027), Aymeric Laporte, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Unai Gómez, Andoni Gorosabel, Nico Serrano, Unai Egiluz, Yeray Álvarez (2028), Unai Simón, Alex Padilla, Aitor Paredes, Adama Boiro, Maroan Sannadi (2029), Robert Navarro (2030), Beñat Prados, Mikel Jauregizar, Jesús Areso (2031), Dani Vivian, Oihan Sancet (2032) y Nico Williams (2035).

En cuanto a las cesiones, regresan al Athletic Club: Julen Agirrezabala (Valencia), Unai Vencedor (Levante), Hugo Rincón (Girona), Peio Canales (Racing), Manex Lozano (Racing), Beñat Gerenabarrena (Castellón), Aingeru Olabarrieta (Andorra), Iker Varela (Mirandés) y Álvaro Djaló (Al-Gharafa).