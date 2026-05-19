Más presión por el fichaje de Peio Canales: el Athletic, obligado a acelerar los plazos

El presidente del Racing de Santander subraya que harán todo lo que está en su mano para convencer a Peio Canales de que alargue su estancia en El Sardinero, presionando a un Athletic Club que debe acelerar los plazos y la decisión en torno al futuro de Peio Canales

El Athletic Club, pensando en el futuro, mantiene la incógnita con Peio Canales de cara a la siguiente temporada. El joven mediapunta vasco ha triunfado en un Racing Club de Santander, que ha logrado el ascenso a Primera división y que luchará hasta el final para tratar de convencer al futbolista para que prolongue un año más su estancia en Santander. Así lo ha desvelado el presidente del club, Manolo Higuera, que aprieta por el fichaje de Peio Canales y acelera los plazos en el Athletic Club.

"Tenemos que convencer al jugador de que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Tenemos que convencer a Terzic de que tiene muchos jugadores esa posición", subrayaba el presidente del Racing Club de Santander. El trabajo en El Sardinero es claro y el club cántabro dispone de un mes para tratar de convencer a Peio Canales antes de que vuelva a Bilbao. En el Athletic Club, la decisión final pasa por Terzic y se ven obligados a acelerar los plazos para decidir el futuro de Peio Canales tras el aviso, sobre sus intenciones, del Racing de Santander, que quiere convertir al joven mediapunta en una de las piezas claves en su regreso a la categoría de oro del fútbol español.

Peio Canales, clave para el Racing a la espera de un hueco en los planes de Terzic

Y es que, tal y como informó ESTADIO Deportivo, en el Racing de Santander, Peio Canales se ha hecho un hueco en los planes de José Alberto López. En 33 partidos en la categoría de plata, el mediapunta ha repartido 8 asistencias y anotado 5 goles. El vasco tiene la oportunidad de seguir siendo importante en el club cántabro si apuesta por seguir una temporada más en el cuadro racinguista, aunque eso, en gran parte, no depende íntegramente de él. El Athletic Club ha seguido muy de cerca la evolución de Peio Canales. El talentoso jugador ha deslumbrado tras una grandísima temporada y en el club rojiblanco consideran que el futbolista es muy válido de cara a la siguiente temporada. Pero quién tiene mucho que decir en este asunto es Terzic, que aún no se ha puesto a los mandos del club bilbaíno.

En caso de regresar a casa y apostar por la opción del Athletic Club, Peio Canales deberá disputar el puesto con Unai Gómez y Sancet. Este último apunta a ser el titular indiscutible. Sus características a la hora de desenvolverse en el terreno de juego coinciden con uno de los perfiles más usados por Terzic en la mediapunta. Ahora, espera un verano largo y lleno de incertidumbre en el que Terzic, el Athletic Club y Peio Canales deberán llegar a un acuerdo, mientras que el Racing de Santander sueña con ver al vasco vestido de blanquiverde en Primera división.