Ernesto Valverde abandona el Athletic Club al final de temporada

El entrenador del Athletic Club ha comunicado que no seguirá al frente del equipo en la siguiente temporada

El Athletic Club y Ernesto Valverde anuncian que no continuarán ligados al término de la presente temporada. El entrenador del conjunto rojiblanco termina contrato en junio de 2026 y las negociaciones se han ido posponiendo durante todo el curso hasta ahora, cuando el técnico se ha decidido a no continuar en el banquillo de San Mamés.

Ernesto Valverde se despide del Athletic Club

“Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el Club y la quería compartir con vosotros", comienza Ernesto Valverde en su comunicado audiovisual dónde ha anunciado que no seguirá ligado al Athletic Club la próxima temporada. "Al mismo tiempo, remarcar que nos quedan diez partidos de liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda", subraya Ernesto Valverde que pretende que su marcha no desequilibre al equipo ni a los objetivos de cara a las 10 jornadas que restan de LaLiga.

Fin a la tercera etapa de Ernesto Valverde al Athletic Club

De esta forma, Ernesto Valverde pone fin a su tercera etapa como entrenador del Athletic Club. En 2022, en un momento delicado para el Athletic Club, Ernesto Valverde volvió a hacerse cargo del equipo rojiblanco y lo ha levantado hasta volverlo a convertir en campeón de la Copa del Rey y regresar a la Champions League tras 8 años sin hacerlo. "Ernesto Valverde es el entrenador que más veces ha dirigido a los leones en la historia del Athletic Club y cumplirá los 495 partidos este domingo frente al Real Betis. Es su tercera etapa al frente del equipo (2003-05, 2013-17, 2022-26), su décimo año entrenando al Athletic, completando una trayectoria repleta de éxitos deportivos, entre los que destacan dos títulos: la Supercopa de 2015/16 y la Copa de 2023/24, que supuso que la familia athleticzale pudiera sacar de nuevo La Gabarra después de 40 años. A esta fabulosa trayectoria como entrenador hay que sumarle su etapa de jugador, seis temporadas entre 1990 y 1996 en las que disputó 188 partidos y metió 50 goles. Una vez conocido el anuncio de que Valverde no seguirá el próximo curso, la despedida de esta leyenda viva del Athletic Club tendrá lugar más adelante, al final de la temporada", subraya en el comunicado el Athletic Club.