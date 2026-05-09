Valverde vuelve a dejar fuera a Lekue

El lateral, que acaba contrato con el club vasco al finalizar la temporada, no entra en la convocatoria para el partido contra el Valencia de este domingo

El Athletic de Bilbao ha ofrecido la lista de convocados para el partido que le enfrenta este domingo al Valencia en el Nuevo San Mamés. Son 23 los futbolistas citados por Ernesto Valverde para uno de los cuatro encuentros finales de la temporada. Lo más llamativo es que nuevamente no está incluido Íñigo Lekue.

El lateral del Athletic de Bilbao ya no estuvo citado contra el Alavés la pasada jornada y ahora nuevamente se queda fuera por decisión técnica. Hay que recordar que Lekue termina contrato con el club vasco al final el curso y todo apunta a que no continuará la temporada que viene en las filas rojiblancas.

Además de Lekue, se quedan fuera de la convocatoria del Athletic de Bilbao para recibir al Valencia Maroan Sannadi, Unai Egiluz, y Beñat Prados, los tres jugadores en diferentes procesos de recuperaciones de lesiones. En el caso del centrocampista se había especulado con la posibilidad de que regresara a la lista, algo que finalmente no ha sucedido.

La lista completa de convocados del Athletic de Bilbao para recibir al Valencia es la siguiente: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yeray, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Williams Jr., Guruzeta, Areso, Laporte, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta y Rego.

Plaza europea

El Athletic de Bilbao afronta contra el Valencia el primero de los cuatro partidos finales que tiene en la temporada. Lo hace con el firme propósito de alcanzar un puesto europeo para poder jugar nuevamente en competición internacional, ya con Edin Tersic en el banquillo, anunciado esta semana y que será el sustituto de Ernesto Valverde.

También se conocía esta semana que LALIGA contará con una plaza extra en competiciones europeas, de ahí que para el Athletic de Bilbao se haya abierto una puerta interesante y que le ofrece más opciones aún.

El calendario final

El equipo vasco arranca la jornada en octava posición con 44 puntos, los mismos que el Getafe que es séptimo y marca en estos momentos la frontera con Europa, concretamente con la Conference League.

Tras recibir al Valencia, el Athletic de Bilbao deberá jugar aún con el Espanyol fuera de casa, el Celta de Vigo en el Nuevo San Mamés para acabar la campaña contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Doce puntos en juego que marcarán la presencia o no de los rojiblancos en Europa la próxima campaña.