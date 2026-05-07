El artífice en la sombra del fichaje de Edin Terzic por el Athletic

El técnico alemán siempre fue el favorito del presidente Uriarte, pero el verdadero artífice de convencerle del proyecto en San Mamés ha sido Mikel González, director de fútbol del club bilbaíno, que supo convencerlo del proyecto por delante de otras suculentas ofertas

La llegada de Edin Terzic al Athletic Club no solo supone un golpe de efecto importante para el banquillo rojiblanco y el campeonato español, también viene a consagrar a una figura muy importante dentro del organigrama del club que ha sido el principal responsable de su fichaje. Ese hombre es Mikel González.

El director de fútbol del Athletic ha ido ganando un peso enorme en las grandes operaciones del club desde que fue nombrado en noviembre de 2018. Ahora, con su contrato a punto de expirar (finaliza en junio), su aportación a las decisiones estratégicas de la entidad está siendo muy llamativa.

Cierto es que han existido dudas con su gestión en fichajes del pasado, pero en la operación que ha llevado al técnico alemán a San Mamés, el director de fútbol del Athletic ha sido crucial, por lo que casi todo el mérito de este 'sí quiero' tiene su sello.

Trabajo constante para convencer al preferido de Uriarte

El nombre de Edin Terzic ha sido siempre el favorito de Jon Uriarte desde que Ernesto Valverde comunicó su marcha, pero lo cierto es que quien ha hecho el trabajo en la sombra para convencer al ex del Dortmund ha sido González.

En Bilbao consideran que el trabajo de Mikel González ha sido fundamental para convencer al alemán a la hora de aceptar el proyecto rojiblanco pese a contar con otras propuestas probablemente más sugerentes encima de la mesa.

El míster germano estaba decidido a esperar después de cerrar su etapa en el Borussia Dortmund en 2024 tras alcanzar una final de Champions, y lo cierto es que recibió diferentes ofertas durante todos estos largos meses en barbecho, pero ninguna terminó siendo tan insistente, sólida y convincente como la del Athletic.

Ahí es donde entra el trabajo de Mikel González. El director deportivo ha liderado personalmente las conversaciones con el técnico nacido en Menden y ha sido el gran impulsor de una apuesta que dentro del club entienden como estratégica. Su capacidad para trasladar el proyecto, la estabilidad institucional y el crecimiento deportivo que vive actualmente el Athletic acabaron inclinando la balanza.

Una aportación influyente

En el entorno rojiblanco se considera que el fichaje de Terzic refuerza todavía más la influencia que ha ido ganando Mikel González en los últimos años. Más allá de la elección del entrenador, el director de fútbol ha participado directamente en muchas de las grandes decisiones recientes del club y su figura ha ido creciendo hasta convertirse en una pieza central dentro de la estructura deportiva.

Siempre ha liderado una estrategia centrada en el talento joven y en la captación de perfiles específicos bajo la filosofía del club. Los fichajes destacados bajo su gestión incluyen la incorporación de Álvaro Djaló por 15 millones de euros, la joven promesa Efe Korkut -fichado del Stuttgart por 450.000 euros-, o el prometedor Testimony Onukwuru.

"El club no ha estado parado"

No es casualidad que mientras el entorno mediático giraba alrededor de la despedida de Valverde y de la incertidumbre con su relevo, en el Athletic se repitiera internamente una misma idea de trabajo en la sombra. "El club no ha estado parado", advirtió el propio Mikel González antes del partido contra el Alavés, dejando bien claro que el trabajo de planificación llevaba mucho tiempo avanzando en segundo plano pese a que públicamente se intentara mantener la calma.

Y esa discreción también explica bastante bien cómo se ha cocinado la llegada de Terzic. El técnico alemán incluso llevaba semanas trabajando ya en privado sobre la planificación deportiva de la próxima temporada antes de hacerse oficial su contratación. El Athletic ha sabido mover ficha con mucha antelación.

"Hemos trabajado muchísimo estos meses y será un entrenador de primerísimo nivel", había advertido el presidente una semana antes. El Athletic no puede permitirse fallar en una decisión tan delicada como el relevo de Ernesto Valverde, una figura histórica dentro del club y un entrenador que deja un legado enorme. La elección del sucesor marcará buena parte del futuro inmediato del proyecto rojiblanco.

Y por ahora, dentro del club creen haber encontrado algo más que un simple entrenador. Consideran que Terzic representa una idea moderna, ambiciosa e internacional del Athletic. Un técnico joven, con experiencia europea y capaz de adaptarse a una filosofía tan singular como la bilbaína.

¿Cómo encajará Terzic?

Ahora la gran incógnita es cómo caerá Terzic en un contexto tan particular como el de San Mamés. Y ahí, precisamente, es donde Mikel González cree haber acertado especialmente con el perfil elegido. El Athletic no buscaba únicamente un entrenador de prestigio internacional. Necesitaba alguien capaz de comprender la filosofía del club y potenciarla desde el juego.

En ese sentido, las referencias sobre Terzic son especialmente positivas. Miguel Gutiérrez, comentarista de Bundesliga y profundo conocedor del técnico alemán, lo define como un entrenador "muy inteligente" que apuesta claramente por un fútbol ofensivo y dominante. "Le gusta utilizar todo el ancho del campo, tener la posesión y generar muchas opciones de gol", explica a ESTADIO. Una idea futbolística que encaja bastante con lo que pretende el Athletic en esta nueva etapa.

Terzic suele trabajar principalmente con un 4-3-3 o un 4-2-3-1 y busca equipos agresivos, verticales y con velocidad arriba. "No es un entrenador amarrategui, todo lo contrario. Quiere tener el balón y dominar", resume Gutiérrez. Un estilo que, sobre el papel, parece ideal para potenciar a futbolistas como Nico e Iñaki Williams, dos jugadores que podrían salir especialmente beneficiados con su llegada. "Le gustan los jugadores rápidos, asociativos y que finalicen las jugadas. Lo que quiere es atropellar al rival", añade el analista alemán, que además destaca la capacidad del técnico para conectar con el vestuario, otra virtud muy valorada dentro del Athletic. "Sabe llegar muy bien a los jugadores, un poco como Klopp".

Pero quizá el detalle más importante para entender la apuesta del Athletic tiene que ver con la cantera. Terzic trabajó durante años en las categorías inferiores del Borussia Dortmund y mantiene una sensibilidad especial hacia el desarrollo de jóvenes talentos. Una cuestión clave en Bilbao. "Confía en la cantera y en la gente joven", recalca Miguel Gutiérrez.