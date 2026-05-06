Yeray avala el fichaje de Terzic: ﻿﻿"En el ﻿Athletic tiene un grupo de la hostia para hacer ese tipo de cosas"

El central del Athletic, que ha renovado su contrato hasta 2028 con opción a un año más, ha repasado la actualidad del club rojiblanco, desde el cambio en el banquillo hasta el objetivo de Europa

Hace un mes que Yeray Álvarez volvió a sentirse futbolistas. El futbolista ha dejado atrás su sanción y el pasado fin de semana, en Mendizorroza, jugó su segundo partido completo. Además, el club ha anunciado en el día de hoy su renovación hasta 2028 con la opción de un año más lo que le llevaría hasta 2029. El de Barakaldo, en rueda de prensa, ha valorado así la noticia.

"Desde el primer momento les transmití que quería seguir aquí, que me veía con fuerza y con ganas de seguir un tiempo más. Cuando las dos partes quieren, todo es muy sencillo. Estoy muy contento de renovar y siempre repetiré que mi sueño es acabar aquí mi carrera", recalcó el futbolista que en 2016 debutó precisamente con Ernesto Valverde, quien dejará el equipo a final de temporada.

"Lo único que podemos decir es para darle las gracias. Ha hecho un trabajo excelente y todo lo que tengo hacia él es agradecimiento", reconoció Yeray, cuyas siete de las diez temporadas que suma en Lezama han sido con Valverde.

Terzic, un entreando "exigente" y que le "va a venir bien al Athletic"

Ahora llega Edin Terzic, sobre el que el central también se ha mojado. "Sabemos que estuvo bien en la Bundesliga y que llegó lejos en la Champions. Y que va a ser un entrenador exigente, que nos va a hacer trabajar. Creo que aquí tiene un grupo de la hostia para hacer ese tipo de cosas", admitió el central vizcaíno.

"Nos han hablado bien de las rutinas y del modo de jugar, es un entrenador que creemos que le va a venir bien al Athletic. Esperemos que le vaya bien. Nosotros lo único que podemos hacer es trabajar para que eso ocurra y adaptarnos a su estilo. Intentaremos hacerlo lo antes posible, aunque estas cosas llevan un poco de tiempo, pero le recibiremos con los brazos abiertos", añadió.

Yeray, ambicioso en el tramo final para alcanzar Europa

En lo personal, Yeray ha vuelto a disfrutar del fútbol después de cumplir una sanción de diez meses que le impuso la UEFA tras dar positivo por ingerir de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello."Ahora sólo pienso en disfrutar, en jugar, en venir aquí a entrenar y en todo lo que no he tenido durante todo este tiempo. Estoy muy feliz", confesó Yeray, quien reconoció también que la victoria de Mendizorroza les ha dado "un punto de tranquilidad" y les ha quitado "el nerviosismo" con el que estaban jugando.

"Quedan cuatro partidos y vamos a pelear por ganar los cuatro, la mentalidad no va a cambiar. Ojalá podamos ganar al Valencia y encadenar dos victorias porque somos conscientes de que nos vuelve a enganchar arriba, pero no vamos a pensar más allá", finalizó.