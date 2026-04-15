Yeray Álvarez, defensa del Athletic Club, sobre la dura sanción de la UEFA: "Han sido 10 meses duros, de trabajo, soledad, estás lejos de tus compañeros, del fútbol, de tu vida..."

El defensa del Athletic Club desvela el calvario y el aislamiento que tuvo que sufrir por culpa de la sanción de la UEFA

Yeray Álvarez, futbolista del Athletic Club, ha vuelto al pasado para recordar los 10 meses de sanción que le impuso la UEFA por positivo en dopaje tras el duelo entre el Athletic Club y el Manchester United de la Europa League. Un tratamiento para el pelo fue el causante del calvario del central rojiblanco que se ha sincerado acerca de lo que le ha supuesto estar tanto tiempo alejado de los terrenos de juego y de sus compañeros.

Yeray Álvarez se pronuncia sobre los 10 meses de sanción de la UEFA

"Han sido 10 meses duros, de trabajo, soledad, estás lejos de tus compañeros, del fútbol, de tu vida...", comenzaba diciendo Yeray Álvarez en El Cafelito. El central del Athletic Club no ha podido estar con sus compañeros en todo este proceso y ha sido aislado por la UEFA, entrenándose alejado del resto de la plantilla vasca que deseaba el regreso de Yeray. Durante este proceso de aislamiento, el central vasco ha focalizado todos sus esfuerzos en volver en plena forma a los planes de Ernesto Valverde, que ya ha usado al central en LaLiga. Te reencuentras con todo eso, te vienen todos los recuerdos. Miles de veces me acordaba de esa pastilla, me costaba dormir por las noches", subrayaba el jugador del Athletic Club sobre el calvario que ha tenido que vivir. Aunque todo no ha sido negativo, tal y como ha desvelado, ya que será padre próximamente. " Vamos a ser papás en junio. Nos enteramos cuando pasó todo esto. Se llamará Leo. No son todo cosas malas las que han pasado en este tiempo", sentenció Yeray Álvarez.

La vuelta de Yeray Álvarez al Athletic Club

Ahora, la mete del jugador está puesta en los últimos partidos de LaLiga, tras haber vuelto a jugar al fútbol frente al Getafe en la jornada 30 del campeonato liguero. El central partió como titular en los planes de Ernesto Valverde para medirse al cuadro azulón en un Athletic Club totalmente diferente al que dejó antes de la sanción. Además de regresar a los terrenos de juego, el zaguero lo hizo con el brazalete de capitán, por cortesía de un Iñaki Williams que tuvo un detalle excepcional con Yeray. "El detalle lo ha decidido ‘Willi’. Llevamos juntos toda la vida, desde que llegó al Athletic hemos compartido vestuario y ahí estamos el uno para el otro. Ha decidido cederme la capitanía y yo le he dicho que no me importaba, que si él quería, por mí encantado. Se me acaban las palabras de agradecimiento con los detalles hacia mí por parte de los compañeros", declaraba Yeray Álvarez tras el partido en Getafe.