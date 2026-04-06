Retorno agridulce de Yeray Álvarez al Athletic Club: capitanía y derrota

El futbolista del Athletic Club, tras cumplir 10 meses de sanción por la UEFA, regresó a los terrenos de juego con la satisfacción de haberlo hecho como capitán, pero con la pena de no haber sacado un resultado positivo ante el Getafe

El Athletic Club sigue en crisis en una temporada que empezó con ilusión y que, de momento, se ha convertido en un castigo. Lo que pretendía ser un punto de inflexión en el club vasco ha pasado a ser una campaña más en la que el club no cumple con los objetivos. Desde el principio, algunos indicativos empezaban a avisar de que el curso no iba a ser fácil, especialmente en la defensa. La sanción a Yeray Álvarez dejaba al equipo con un zaguero menos, algo de lo que el Athletic Club no ha sabido reponerse. Ahora, frente al Getafe, Yeray Álvarez protagonizó un retorno agridulce tras 10 meses sin competir. La capitanía cedida por Iñaki Williams y la derrota marcaron su vuelta a los terrenos de juego.

Regreso y capitanía para Yeray Álvarez en el Athletic Club

El equipo rojiblanco celebró la vuelta de Yeray Álvarez tras 10 meses de sanción impuesta por la UEFA tras dar positivo en un control antidoping. El central partió como titular en los planes de Ernesto Valverde para medirse al Getafe en un Athletic Club totalmente diferente al que dejó antes de la sanción. Además de regresar a los terrenos de juego, el zaguero lo hizo con el brazalete de capitán, por cortesía de un Iñaki Williams que tuvo un detalle excepcional con Yeray. "El detalle lo ha decidido ‘Willi’. Llevamos juntos toda la vida, desde que llegó al Athletic hemos compartido vestuario y ahí estamos el uno para el otro. Ha decidido cederme la capitanía y yo le he dicho que no me importaba, que si él quería, por mí encantado. Se me acaban las palabras de agradecimiento con los detalles hacia mí por parte de los compañeros", declaraba Yeray Álvarez tras el partido en Getafe.

El Getafe saca los colores al Athletic Club en el debut de Yeray Álvarez

Dejando a parte el lado emotivo de su regreso, la realidad es que su vuelta estuvo marcado por una dolorosa derrota ante el Getafe que deja muy tocado el estado anímico del equipo. Europa sigue siendo una utopía para los vascos que han visto como Celta y Real Sociedad siguen sumando puntos. Yeray Álvarez tuvo que medirse a los dos delanteros azulones, Luis Vázquez y Satriano, que desmontaron la defensa rojiblanca. El central vasco jugó 65 minutos en su regreso y fue sustituido por Areso cuando el partido iba 1-0. Tras superar la prueba más difícil, Yeray Álvarez deberá seguir trabajando para coger forma de cara a los últimos partidos de la temporada.