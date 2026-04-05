Valverde manda un toque de atención tras la derrota del Athletic en Getafe: "Necesitamos tener hambre"

El Athletic Club ha dado un paso atrás en su pelea por Europa tras caer ante el Getafe CF en el Coliseum. Ernesto Valverde analizó el 2-0 con autocrítica, reconociendo los problemas de su equipo lejos de casa y la falta de soluciones ofensivas en un partido que deja tocadas sus aspiraciones en este tramo final de LaLiga

El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, no escondió su preocupación tras la derrota de su equipo ante el Getafe en el Coliseum. En su análisis inicial, reconoció que “no hemos estado bien” y que el conjunto azulón llevó el partido a su terreno desde el primer momento. Según explicó, el gol temprano condicionó todo el desarrollo del duelo y dejó a su equipo sin capacidad de reacción.

Un equipo sin respuesta en ataque

Valverde fue claro al analizar las dificultades ofensivas de su equipo. “Teníamos la posesión, pero no les hemos generado suficiente”, explicó, insistiendo en que el problema no fue tanto el dominio del balón como la falta de profundidad.

El técnico señaló que el ritmo de juego fue insuficiente para superar a un rival muy bien organizado defensivamente. En sus palabras, “ante su defensa tan junta estábamos jugando lentos y no teníamos suficiente chispa”, lo que impidió generar ocasiones claras.

El problema fuera de casa

Uno de los puntos más preocupantes para el entrenador es el rendimiento lejos de San Mamés. Valverde admitió que el equipo no está encontrando continuidad en sus resultados como visitante: "En los últimos partidos no estamos jugando bien fuera de casa".

Además, el técnico fue directo al señalar la falta de soluciones durante el partido: “No hemos tenido recursos para hacerles daño”. Una frase que resume el sentir del equipo tras el encuentro.

Falta de ambición en el momento clave

Cuestionado sobre la actitud del equipo en la recta final de la temporada, Valverde fue contundente. “Necesitamos tener hambre”, afirmó, recordando que el objetivo europeo sigue abierto, pero exige un paso adelante inmediato.

El técnico insistió en que el equipo debe reaccionar cuanto antes: “Tenemos que reponernos y reencontrarnos”. Haciendo referencia especialmente en los partidos fuera de casa, donde se están dejando puntos clave.

Un mensaje claro ante la presión

Pese a la derrota, Valverde también quiso lanzar un mensaje de calma ante el entorno. El entrenador criticó la reacción habitual tras los malos resultados y defendió la necesidad de mantener la estabilidad.

“La gente te intenta empujar al precipicio”, aseguró, recordando que el fútbol suele moverse entre extremos tras cada resultado.

Un Athletic obligado a reaccionar

La derrota en el Coliseum deja al Athletic en una situación comprometida en la pelea por Europa. El equipo sigue dependiendo de sí mismo, pero necesita mejorar su rendimiento inmediato si quiere mantenerse en la lucha.

Valverde lo tiene claro: el margen de error se reduce y el equipo debe encontrar soluciones rápidas para no quedarse atrás en el tramo final de la temporada.