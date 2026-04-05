Alineaciones del Getafe - Athletic Club: Alineaciones para el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Getafe y Athletic se enfrentan en un duelo clave por los puestos europeos, con ambos equipos decididos a dar un golpe en la tabla

La recta final del campeonato presenta un enfrentamiento clave entre dos equipos que mantienen vivas sus aspiraciones continentales. El Getafe CF y el Athletic Club se ven las caras en un choque donde los puestos europeos están en juego, con ambos conjuntos decididos a dar un paso al frente en la clasificación. La solidez del bloque azulón y el talento ofensivo de los hermanos Williams marcan un partido que promete intensidad y alternativas.

Bordalás y un Getafe condicionado por las bajas

El equipo dirigido por José Bordalás afronta el encuentro con varias ausencias importantes, especialmente en defensa. A pesar de ello, el técnico mantendrá su estilo reconocible, basado en la fortaleza defensiva, el orden táctico y la competitividad.

El conjunto madrileño llega en una posición cómoda en la tabla, con la permanencia prácticamente asegurada, lo que le permite mirar de reojo a cotas más ambiciosas. Jugadores como Mauro Arambarri y Luis Milla serán claves en la medular, mientras que en ataque la referencia será Satriano, acompañado por Luis Vázquez.

El Athletic recupera efectivos y sueña con Europa

Por su parte, el Athletic Club encara el duelo con optimismo tras recuperar a varios futbolistas importantes. El técnico Ernesto Valverde ha insistido en la necesidad de competir al máximo nivel para sumar tres puntos vitales en la lucha europea.

El regreso de Nico Williams supone una gran noticia para el conjunto bilbaíno, que suma desequilibrio y velocidad por banda. Junto a su hermano Iñaki Williams, forman una de las parejas más peligrosas del campeonato. Además, el equipo gana solidez con la vuelta de Yeray Álvarez, lo que refuerza una defensa que busca estabilidad.

Un partido de máxima exigencia

El choque se presenta como una auténtica batalla táctica. El Getafe tratará de imponer su ritmo físico y juego directo, mientras que el Athletic buscará aprovechar los espacios con transiciones rápidas y calidad en los metros finales. La capacidad de ambos equipos para adaptarse será determinante en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada.

Con varios partidos aún por disputarse, una victoria en este encuentro puede resultar decisiva para consolidar las aspiraciones europeas, aumentando la presión sobre los rivales directos.

Alineaciones de Getafe y Athletic Club

Getafe CF:David Soria; Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Zaid Romero, Boselli; Luis Milla, Liso, Mauro Arambarri; Luis Vázquez, Satriano.

Athletic Club: Unai Simón; Dani Vivian, Yeray, Aymeric Laporte, Yuri; Rego, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Berenguer; Gorka Guruzeta.