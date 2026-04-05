El 'dardo' del Atlético de Madrid al CTA y el audio del VAR que justifica la no expulsión del Barcelona

El club rojiblanco volvió a tirar de ironía en sus redes sociales al comparar la acción de Gerard Martín con otra muy similar del partido entre Real Betis y Rayo Vallecano de la jornada 25, en la que el Comité Técnico de Árbitros indicó que el verdiblanco Valentín Gómez debió ser expulsado

El Atlético de Madrid se fue al parón liguero indignado con el arbitraje del derbi ante el Real Madrid y ha regresado del mismo con la misma sensación de verse claramente perjudicado, esta vez ante el FC Barcelona. Los azulgranas remontaron el tanto inicial de Giuliano en el Metropolitano merced a los goles de Rashford y Lewandowski casi sobre la bocina. Pero en el seno del club rojiblanco han cargado irónicamente contra la decisión de Busquets Ferrer de retirar la tarjeta roja que mostró a Gerard Martín en el arranque de la segunda mitad a instancias del VAR.

El enfado de Simeone y el tuit del Atlético de Madrid

Ya en sala de prensa, Diego Simeone mostraba su enfado al comparar la acción en cuestión con otra muy similar producida en el duelo entre Real Betis y Rayo Vallecano en la que el verdiblanco Valentín Gómez quedó sin sanción, si bien el Comité Técnico de Árbitros, en su programa 'Tiempo de Revisión', admitió que en realidad debió ser expulsado. “Cuando la jugada es tan clara no hace falta ni hablar. Vi la acción del Betis-Rayo. El CTA dijo que era expulsión. No hay mucho de que hablar. Esperamos que el CTA lo pueda explicar bien y deje claro”, señaló el argentino.

Tras ello, y como ya hizo tras el derbi madrileño, la entidad colchonera recurrió a sus redes sociales para lanzar un dardo al propio CTA, comparando las dos mencionadas jugadas para lanzar un mensaje cargado de intención: "Pero, ¿esto no estaba ya revisado?“.

La explicación de Busquets Ferrer: "Dinámica normal"

Habrá que estar atentos, por tanto, a las explicaciones que pueda ofrecer el Comité Técnico de Árbitros en los próximos días. Pero de momento lo que sí se ha dado a conocer es el audio del VAR en el Melero López avisa a su compañero de "una posible cancelación de la tarjeta roja” del defensor culé. “En mi opinión, es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal. Una dinámica normal del juego. Juega el balón y luego se produce, de forma natural, el contacto con el jugador del Atlético”, indicó el andaluz desde la sala VOR.

A pie de campo, tras acudir al monitor, Busquets Ferrer Vale, compartió la visión del responsable del videoarbitraje, exponiendo los mismos argumentos para dejar en amarilla el plantillazo de Gerard Martín sobre Almada. "El jugador del Barcelona, con control de balón, juega el balón y luego le pisa. Dinámica normal”, sentenció.

La roja directa a Nico González

No fue la única vez en la que el VAR intervino en el choque disputado en el Metropolitano. Ya en la recta final del primer tiempo, Busquets Ferrer también rectificó su decisión de expulsar a Nico González por doble amarilla y endureció su sanción con una roja directa tras una falta sobre Lamine Yamal en el borde del área. “Te recomiendo una potencial tarjeta roja por evitar una ocasión manifiesta de gol”, apuntó entonces Melero López, exponiendo una visión compartida igualmente por el colegiado balear: “El punto de contacto es claramente fuera del área. La falta es clara. Sí, iba a disparar a portería”.

Pero desde la sala VOR insistieron para que el color de la cartulina cambiase. "En mi opinión, el delantero tiene el control del balón en todo momento, se dirige hacia la portería y evita una ocasión manifiesta de gol, no llegando ningún defensor”, expuso Melero López, respaldado una vez más por su compañero. “Estoy completamente de acuerdo, no hay ningún defensor alrededor y lo siguiente es un tiro a portería. Voy a cancelar la segunda amarilla y voy a enseñarle la roja directa”, zanjó Busquets Ferrer.

Duras críticas de Iturralde González al VAR: "Es una aberración"

Esta forma de proceder desde el VAR, sin embargo, fue duramente criticada por el ex colegiado internacional Eduardo Iturralde González, que cree que no se siguió el protocolo de manera correcta. "Tu opinión no me sirve para nada, tú no arbitras. Tú pones las imágenes y punto. El protocolo del VAR dice que el VAR dirá cómo es la jugada y el colegiado hace el gesto de la pantalla, pero el VAR ya no te dice nada más. No puede ser que vayas a la pantalla con la tensión que tiene un Atlético-Barcelona y que un tío tranquilo que está en una sala te diga ‘en mi opinión...’. Ponme las imágenes y déjame mi opinión, que tu opinión no sirve para nada. El que arbitra es el árbitro. Es una aberración que el del VAR vuelva a decir ‘en mi opinión’. Tu opinión no me sirve para nada”, destacó el el vasco en la Cadena Ser.