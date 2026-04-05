Polémica arbitral en el Atlético - Barcelona: el VAR cambia la roja a Gerard Martín y desata la indignación

El duelo entre Atlético de Madrid y FC Barcelona en la jornada 30 de LaLiga trae un nuevo polémico episodio arbitral. Busquets Ferrer, tras consultarlo con el VAR, decidió no expulsar a Gerard Martín desatando una oleada de críticas, más tras la sí expulsión a Nico González

La actuación arbitral en el duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona ha reabierto un debate que parecía enquistado en LaLiga. La decisión de anular la expulsión de Gerard Martín tras intervención del VAR ha provocado una oleada de críticas, especialmente en el entorno rojiblanco, donde no se entiende el cambio de criterio en una acción que pudo marcar el partido.

La jugada se produjo al inicio de la segunda mitad, con el marcador igualado y el encuentro completamente abierto. El colegiado Busquets Ferrer no dudó en un primer momento y mostró tarjeta roja directa tras un pisotón sobre Thiago Almada. La acción, por la dureza del contacto, parecía clara.

Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos. Desde la sala VOR, Melero López instó al árbitro a revisar la jugada. Tras observar las imágenes en el monitor, Busquets Ferrer decidió rectificar y dejó la sanción en tarjeta amarilla, permitiendo que el jugador azulgrana continuara en el partido. Una decisión que cambió el contexto del encuentro y encendió el ambiente en el Metropolitano.

El Atlético estalla por la decisión arbitral

La reacción en el entorno del Atlético fue inmediata. Simeone mostró su incredulidad ante una decisión que consideraron incomprensible, especialmente por el impacto de la acción sobre el tobillo de Almada.

La sensación de agravio aumentó con el paso de los minutos, alimentada por la importancia del momento del partido y por el precedente de otras jugadas similares que sí fueron castigadas con expulsión.

La comparación con Djené reabre el debate

La polémica no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde muchos aficionados recordaron una acción protagonizada por Djené Dakonam en un duelo entre Getafe y Sevilla. En aquel caso, una entrada de características parecidas terminó con tarjeta roja directa sin posibilidad de revisión favorable.

El hecho de que ambas acciones hayan sido arbitradas por el mismo colegiado ha intensificado el debate sobre la falta de criterio uniforme, una de las críticas más recurrentes hacia el sistema arbitral en España.

Opiniones enfrentadas entre los expertos

La jugada ha dividido también a los analistas arbitrales. El exárbitro, Iturralde González, consideró en ‘Carrusel Deportivo’ que la intervención del VAR fue acertada, al entender que Gerard Martín toca el balón previamente y que el contacto posterior forma parte de la inercia del juego.

Sin embargo, Pérez Burrull en ‘Radio Marca’, sostiene que la intensidad del pisotón y la zona de impacto justificaban mantener la tarjeta roja, independientemente de la acción previa.

El VAR, nuevamente bajo sospecha

Este episodio vuelve a situar al VAR en el centro de la polémica en LaLiga. La intervención en jugadas de interpretación sigue generando dudas, especialmente cuando deriva en decisiones contradictorias respecto a acciones similares.

La falta de uniformidad en los criterios arbitrales continúa siendo uno de los grandes problemas del campeonato, y lo ocurrido en el Atlético - Barcelona no hace más que reforzar una sensación de incertidumbre que crece jornada tras jornada.