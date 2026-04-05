Indignación con Lamine Yamal: enfado y desplante tras la victoria ante el Atlético de Madrid

La victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga quedó marcada por la reacción de Lamine Yamal. El joven extremo no celebró el gol final de Robert Lewandowski y abandonó el campo visiblemente enfadado en una escena que ha generado debate

El FC Barcelona dio un golpe sobre la mesa en LaLiga con una victoria de enorme valor ante el Atlético de Madrid, pero el foco no terminó en el resultado. El protagonismo se lo llevó Lamine Yamal, cuya reacción tras el gol de la victoria de Lewandowski sorprendió a todos.

El tanto del delantero polaco en los minutos finales desató la euforia azulgrana y permitió al equipo abrir brecha en el liderato. Sin embargo, mientras sus compañeros celebraban, el joven talento del Barça mostró una actitud completamente diferente.

Un enfado que no pasó desapercibido

Las imágenes captadas por DAZN durante el encuentro reflejan a un Lamine Yamal visiblemente molesto. El extremo no celebró el gol que prácticamente aseguraba el triunfo y, tras el pitido final, abandonó el terreno de juego con gestos de frustración.

La escena llamó especialmente la atención por el contraste: mientras el equipo celebraba una victoria clave en la lucha por el título, una de sus grandes estrellas se marchaba con evidente enfado.

Momento tenso con Flick

El momento más llamativo se produjo cuando Hansi Flick intentó acercarse al jugador tras el partido. Según las imágenes, Yamal no se detuvo a hablar y continuó su camino hacia el túnel, señalando con gestos de disgusto.

Fue un miembro del cuerpo técnico, José Ramón de la Fuente, quien terminó acompañando al futbolista hasta vestuarios, tratando de calmar una situación que ya había generado revuelo.

Flick le resta importancia

Tras el partido, Flick quiso apagar cualquier posible polémica. El técnico explicó que el enfado del jugador responde a la propia exigencia competitiva.

“Lo intentó todo, regateó, atacó… pero no marcó. Es normal que esté enfadado en un partido con tantas emociones”, aseguró el entrenador, quitando hierro al asunto.

Una victoria clave, pero con ruido

Más allá del episodio, el Barcelona logró un triunfo de enorme peso en el Metropolitano. El equipo remontó en un contexto de máxima tensión y se coloca en una posición privilegiada en el liderato, donde aventaja al Real Madrid con siete puntos.

Sin embargo, la imagen de Lamine Yamal ha generado debate en la Ciudad Condal, abriendo interrogantes sobre lo ocurrido en esos minutos finales.

El carácter de una estrella en crecimiento

Lejos de interpretarse como un problema, la reacción del joven talento también refleja su nivel de exigencia. Lamine Yamal se ha convertido en una pieza clave del Barça y quiere marcar diferencias en cada partido.

Esa ambición, a veces, se traduce en gestos como el vivido en el Metropolitano. Un episodio que no empaña la victoria, pero que sí deja una de las imágenes más comentadas de la jornada.