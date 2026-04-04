Hansi Flick resta importancia al enfado de Lamine Yamal: "Son emociones del momento"

Hansi Flick pone en valor el triunfo del FC Barcelona y llama a mantener el foco en LaLiga tras una noche de máxima tensión

El FC Barcelona dio un paso firme hacia el campeonato tras imponerse en el Metropolitano en un duelo de máxima exigencia frente al Atlético de Madrid. El conjunto catalán supo sufrir y golpear en el momento preciso, firmando una victoria que puede resultar decisiva en la pelea por LaLiga. Con este resultado, los azulgranas consolidan su ventaja y refuerzan la sensación de que el título está cada vez más cerca.

Un triunfo trabajado en un escenario exigente

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró personalidad en un campo siempre complicado. Aprovechando el tropiezo previo del Real Madrid, los visitantes salieron con la intención de marcar territorio desde el inicio. A pesar de la resistencia del Atlético, especialmente tras quedarse en inferioridad numérica, el Barça mantuvo el control del juego y buscó con insistencia el tanto de la victoria.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad, las interrupciones y la tensión emocional, factores habituales en este tipo de enfrentamientos. Aun así, los culés lograron imponer su ritmo en los momentos clave.

Flick analiza el partido y resta importancia a la tensión

Tras el pitido final, Hansi Flick valoró positivamente el rendimiento de su equipo, destacando que “el grupo supo gestionar el partido y sumar tres puntos fundamentales”. El técnico alemán insistió en que jugar en este tipo de escenarios no es sencillo, pero se mostró satisfecho por la actitud de sus futbolistas.

Uno de los focos estuvo en Lamine Yamal, quien abandonó el terreno de juego visiblemente molesto. Flick explicó que su reacción se debió a la frustración por no haber encontrado el gol, subrayando que se trata de una reacción propia de la competitividad del jugador.

Decisiones arbitrales y estado físico

El duelo también dejó varias acciones polémicas. Entre ellas, la jugada protagonizada por Gerard Martín, sobre la que el técnico azulgrana fue claro al considerar que no merecía expulsión. Además, se refirió a las molestias físicas de Ronald Araújo y Bernal, señalando que habrá que esperar a las próximas horas para conocer su evolución.

Estas circunstancias no empañaron un triunfo que refuerza la moral del equipo en un tramo decisivo de la temporada.

La mirada puesta en el objetivo

El Barça mantiene su discurso de centrarse en sí mismo sin prestar atención a sus rivales directos. Flick reiteró que aún quedan varios partidos por delante y que el equipo debe seguir compitiendo con la misma intensidad.

Además, evitó pronunciarse sobre el futuro de Robert Lewandowski, dejando claro que ahora mismo la prioridad es cerrar la temporada de la mejor manera posible. También tuvo palabras para Marcus Rashford, destacando su calidad y aportación al equipo.