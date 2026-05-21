Hamza Abdelkarim: el juvenil del Barcelona que Egipto convoca para el Mundial

El delantero, que aún no ha jugado con el filial, llegó cedido por el Al Ahly y el club azulgrana tiene una opción de compra para hacerse con sus servicios

La cantera del FC Barcelona siempre ha ido ofreciendo jóvenes futbolistas con una enorme proyección. El último caso, que no dejar de ser llamativo, tiene que ver con Hamza Abdelkarim. Un delantero del equipo juvenil del club azulgrana que ha sido convocado por la selección de Egipto para disputar el próximo Mundial.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ofrecía una convocatoria de 27 jugadores de los que debe caerse uno, ya que las listas definitivas son de 26. Sin embargo los medios de aquel país señalan a otras posiciones para el descarte y no a la del delantero, que es el puesto que ocupa el canterano del Barcelona.

Hamza Abdelkarim comparte convocatoria con Mohamed Salah

Está previsto que tras el último amistoso que el combinado egipcio dispute contra Rusia se señale el descarte. Todo apunta en cualquier caso que Hamza Abdelkarim vivirá la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Una gran experiencia para un futbolista tan joven que llegó a La Masía el pasado mercado de invierno.

Egipto, que por cuarta vez en su historia estará en un Mundial, está encuadrada con el G. Se a Bélgica (15 de junio), Nueva Zelanda (22 de junio) e Irán (27 de junio). Citas en las que podría participar Hamza Abdelkarim, después de que el seleccionador Hossam Hassan lo haya incluido en una citación en la que destaca por encima de todos Mohamed Salah, el atacante del Liverpool con el que ahora compartirá equipo el canterano azulgrana.

Hamza Abdelkarim llegó en invierno cedido por el Al Ahly egipcio

Hamza Abdelkarim es propiedad del Al Ahly, club que lo cedió al Barcelona en el pasado mes de enero, después que el futbolista despuntara Mundial Sub-17 de Qatar. Con el juvenil ha ido creciendo y, por ejemplo, ha anotado cuatro goles en sus últimos tres partidos. Su capacidad goleadora ha sido de lo más llamativo de este jugador que probablemente dé el próximo curso el salto al filial del Barcelona. Algo que podría hacer después de participar en el Mundial.

Futbolista de 18 años y 1,82 metros, Hamza Abdelkarim tiene ahora una opción de compra de 1,5 millones de euros, más 5 en variables. Una posibilidad que podría ejecutar, dado que el delantero ha dejado detalles interesantes y su presencia en el Mundial podría hacer crecer su valor de mercado. Otros clubes de nivel como el Bayern de Múnich, Olympique de Lyon y AC Milan también pretendieron al joven egipcio.

La convocatoria de 27 de Egipto es la siguiente: Mohamed El Shennawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdy Soliman (Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (Al Ittihad), Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zamalek), Hamdi Fathi (Al Wakrah), Ramy Rabia (Al Ahly), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed Fattouh (Zamalek), Karim Hafez (Yeni Malatyaspor), Marwan Attia (Al Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (ZED FC), Ibrahim Adel (Pyramids FC),Haitham Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Trabzonspor) y Hamza Abdelkarim (Barcelona Juvenil).