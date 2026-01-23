El Barça cierra el fichaje de Hamza Abdelkarim, delantero de 18 años

El futbolista, hasta ahora en el Al Ahly, llegará cedido al filial azulgrana hasta final de temporada, aunque la operación incluye una opción de compra de menos de tres millones de euros, que podría incrementar según algunas variables

El Barça ha logrado cerrar el fichaje de Hamza Abdelkarim. La entidad ha logrado una nueva incorporación en esta ventana de traspasos, que llega cedido hasta final de temporada pero con opción de compra. De esta manera, el delantero de 18 años se unirá al equipo de Juliano Belletti, en el filial azulgrana, para los conseguir los objetivos que se plantea el club. Con ello, el jugador de Egipto compartirá vestuario con otro futbolista que ya ha sido anunciado oficialmente, como Joaquín Delgado, que llega en calidad de cedido procedente del Oviedo Vetusta

Hamza Abdelkarim, nuevo refuerzo para la delantera del filial azulgrana

En este sentido, Hamza Abdelkarim apunta a ser anunciado como nuevo jugador del Barça Athletic en las próximas horas, que tendrá que ser después de pasar el pertinente test médico. Sin embargo, el medio Mundo Deportivo ha informado que su fichaje por el filial azulgrana ya está cerrado, en una operación que ha quedado firmada en una cesión hasta final de temporada con opción de compra "no superior a tres millones de euros aunque con variables esa cantidad puede crecer hasta los cinco millones de euros". De esta manera, el delantero de Egipto será futbolista del equipo de Juliano Belletti, que se sitúa quinto en la tabla de Segunda RFEF con 32 puntos, por detrás de equipos como el Atlético Baleares, Reus, Sant Andreu y Poblense. Por ello, la llegada de la promesa del Al-Ahly aumentará la competencia en la parcela ofensiva del filial azulgrana, con otros nombres que han sonado con fuerza en los últimos días.

En este sentido, el Barça anunció el pasado sábado la llegada de Joaquín Delgado, nuevo refuerzo y variante para la delantera de Juliano Belletti: "El FC Barcelona y el Real Oviedo han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Joaquín Delgado hasta el 30 de junio de 2026, con una opción de compra al final de temporada. El delantero andaluz reforzará al Barça Atlètic en el segundo tramo de temporada procedente del Oviedo Vetusta, filial del equipo asturiano, y se incorpora de forma inmediata al conjunto dirigido por Juliano Belletti". Por ello, se despejan las dudas también con la incorporación de Hamza Abdelkarim, que se complicó debido a las altas pretensiones económicas que pedía el Al-Ahly.

Hamza Abdelkarim, con difícil papeleta para llegar al equipo de Hansi Flick

Por otra parte, Hamza Abdelkarim, que cumplió la mayoría de edad el pasado 1 de enero, tendrá muy complicada su presencia con el primer equipo del Barça. El conjunto de Hansi Flick cuenta con Lewandowski y Ferran Torres, principalmente, además de otros como Rashford que podrían situarse en la punta de ataque. Sin embargo, el técnico alemán podría tirar de la cantera para algunos entrenamientos debidos a las constantes lesiones que está sufriendo la plantilla, como la de Pedri recientemente. Además, las actuaciones del futbolista egipcio en el filial serán claves para saber si tendrá alguna opción de entrar en una convocatoria del exentrenador del Bayern de Múnich.